NASA: Artemis II inicia maniobras para aterrizar en el Pacífico

Artemis II está a solo un par de días de su amerizaje, y a medida que la Tierra se hace más grande en la mira de la misión.

Los astronautas de la misión Artemis II ejecutaron con éxito la primera maniobra de corrección de trayectoria de retorno (RTCB), un paso fundamental para su viaje de regreso.

El encendido de motores se realizó a las 08:03 (hora del este de EE.UU.), marcando el inicio de tres ajustes programados.

Clave para un reingreso seguro

Esta maniobra permite modificar con precisión el ángulo de entrada de la cápsula Orion a la atmósfera terrestre, condición esencial para lograr un amerizaje controlado.

Según el control de misión, la operación se desarrolló sin inconvenientes.

Regreso tras rodear la Luna

La nave abandonó la influencia gravitacional de la Luna en el séptimo día de la misión, luego de completar su órbita alrededor del satélite.

Desde ahora, la tripulación se enfoca en preparar los sistemas, equipos y trajes para el retorno.

Amerizaje previsto en California

La NASA prevé condiciones climáticas favorables para que Orion americe este viernes en el océano Pacífico, cerca de San Diego.

El rescate estará a cargo del buque de la Armada estadounidense USS John Murtha.

Los datos obtenidos durante la misión, incluyendo la observación de la cara oculta de la Luna, serán clave para futuros planes como una base lunar y misiones tripuladas a Marte.