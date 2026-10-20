Todo listo para la 'Luna del Cazador'en Ecuador: Fecha, hora y detalles del plenilunio de octubre 

Representación artística de la Luna Llena del Cazador iluminando el firmamento nocturno. Imagen generada mediante inteligencia artificial con fines ilustrativos.

El cielo nocturno nos regalará uno de los eventos astronómicos más esperados del año.

El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional (OAQ) informó que durante la noche del domingo 25 de octubre de 2026 se registrará el plenilunio de octubre, conocido tradicionalmente como la 'Luna del Cazador'.

A continuación, te explicamos todos los detalles sobre cuándo observarla, por qué lleva ese nombre y qué esperar del fenómeno en el firmamento ecuatoriano.

El Observatorio Astronómico de Quito anuncia la llegada de la Luna del Cazador para este 25 de octubre. David Kanigan

¿Cuándo ya qué hora se podrá ver?

El fenómeno tendrá lugar la noche del 25 de octubre de 2026.

El momento clave

El instante exacto de máxima iluminación (cuando la Tierra se coloca exactamente entre el Sol y la Luna, mostrando su cara visible 100% iluminada) ocurrirá a las 23:13 ECT (hora continental de Ecuador).

Posición

Durante la velada, nuestro satélite natural recorrerá el firmamento ubicándose en dirección de la constelación de Aries.

El fenómeno del plenilunio se produce cuando la Tierra se sitúa directamente entre el Sol y la Luna en una configuración geométrica de oposición astronómica, según el OAQ. Gabo Orozco Lucio

¿Por qué se llama 'Luna del Cazador'?

El nombre proviene de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica y de las costumbres agrícolas del hemisferio norte.

Históricamente, este plenilunio es el primero que ocurre tras la llamada 'Luna de Cosecha' (la más cercana al equinoccio de otoño).

En el pasado, señalaba el momento exacto en el que los campos ya habían sido cosechados y despejados, lo que facilitaba a los cazadores rastrear animales silvestres bajo la intensa luz nocturna para almacenar provisiones de cara al invierno.

El instante culminante de máxima iluminación de la 'Luna del Cazador' se registrará con exactitud a las 23:13 ECT (hora continental del Ecuador). funda izgi

Recomendaciones para su observación

Brillo intenso: Debido a su plenitud, la Luna se convierte en el objeto más brillante del cielo nocturno.

Debido a su plenitud, la Luna se convierte en el Astronomía: Los expertos del Observatorio advierten que, debido a su gran luminosidad, la visibilidad de objetos más tenues —como galaxias, cúmulos estelares y nebulosas— se verá reducida durante esa noche.

¿Cómo disfrutarla?

De acuerdo con el OAQ, no se requieren telescopios profesionales para apreciarla; bastará con dirigir la mirada hacia el cielo despejado desde la noche del domingo para disfrutar de este espectáculo celeste.