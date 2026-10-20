Todo listo para la 'Luna del Cazador'en Ecuador: Fecha, hora y detalles del plenilunio de octubre
El Observatorio Astronómico de Quito detalla que el fenómeno alcanzará su máxima iluminación el próximo 25 de octubre. Conoce el origen de esta tradición.
Representación artística de la Luna Llena del Cazador iluminando el firmamento nocturno. Imagen generada mediante inteligencia artificial con fines ilustrativos.
OAQ
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Actualizado:
20 oct 2026 - 13:27
El cielo nocturno nos regalará uno de los eventos astronómicos más esperados del año.
El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional (OAQ) informó que durante la noche del domingo 25 de octubre de 2026 se registrará el plenilunio de octubre, conocido tradicionalmente como la 'Luna del Cazador'.
A continuación, te explicamos todos los detalles sobre cuándo observarla, por qué lleva ese nombre y qué esperar del fenómeno en el firmamento ecuatoriano.
¿Cuándo ya qué hora se podrá ver?
El fenómeno tendrá lugar la noche del 25 de octubre de 2026.
El momento clave
El instante exacto de máxima iluminación (cuando la Tierra se coloca exactamente entre el Sol y la Luna, mostrando su cara visible 100% iluminada) ocurrirá a las 23:13 ECT (hora continental de Ecuador).
Posición
Durante la velada, nuestro satélite natural recorrerá el firmamento ubicándose en dirección de la constelación de Aries.
¿Por qué se llama 'Luna del Cazador'?
El nombre proviene de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica y de las costumbres agrícolas del hemisferio norte.
Históricamente, este plenilunio es el primero que ocurre tras la llamada 'Luna de Cosecha' (la más cercana al equinoccio de otoño).
En el pasado, señalaba el momento exacto en el que los campos ya habían sido cosechados y despejados, lo que facilitaba a los cazadores rastrear animales silvestres bajo la intensa luz nocturna para almacenar provisiones de cara al invierno.
Recomendaciones para su observación
- Brillo intenso: Debido a su plenitud, la Luna se convierte en el objeto más brillante del cielo nocturno.
- Astronomía: Los expertos del Observatorio advierten que, debido a su gran luminosidad, la visibilidad de objetos más tenues —como galaxias, cúmulos estelares y nebulosas— se verá reducida durante esa noche.
¿Cómo disfrutarla?
De acuerdo con el OAQ, no se requieren telescopios profesionales para apreciarla; bastará con dirigir la mirada hacia el cielo despejado desde la noche del domingo para disfrutar de este espectáculo celeste.
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