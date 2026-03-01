El cielo se pintará de rojo en 2026; ¿qué es y cuándo ver la Luna de Sangre en Ecuador?

La Luna de Sangre presenta unos tonos rojizos en un fenómeno único.

La llamada Luna de Sangre es un eclipse total de Luna, un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural.

Durante este proceso, la Luna adquiere un tono rojizo intenso debido a la forma en que la atmósfera terrestre filtra la luz solar. En 2026, Ecuador podrá observar este espectáculo en el cielo nocturno, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Este fenómeno ocurrirá el martes 3 de marzo de 2026 y será visible de diferentes maneras según de donde se lo mire, de acuerdo con este horario:

12:44 AM PST (08:44 Hora de Ecuador) | Inicio penumbral: La Luna empieza a oscurecerse.

01:50 AM PST (09:50 Hora de Ecuador) | Inicio parcial: Parece que le dan un "mordisco" a la Luna.

03:04 AM PST (11:04 Hora de Ecuador ) | Inicio de la totalidad: La Luna entra completamente en la sombra umbral y aparece la Luna de Sangre.

04:03 AM PST (12:03 Hora de Ecuador ) | Fin de la totalidad: El color rojo se retira.

En el norte será más visible este fenómeno. Especialmente en América del Norte, Central, Océano Pacífico, Australia y el este de Asia. Mientras que, en la parte occidental de Sudamérica y Asia Central habrá visibilidad parcial.

Europa y África no podrán ver la Luna de Sangre por la ubicación prevista para este fenómeno.

No se necesitan equipos especiales para verlo. Sin embargo, el uso de binoculares o telescopio pueden mejorar la experiencia.

Será uno de los eventos astronómicos más llamativos del año y una oportunidad perfecta para mirar al cielo, tomar fotografías y compartir el momento en familia o con amigos.