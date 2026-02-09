Cuatro lunas en el cielo de Rusia desatan teorías de toda índole; la ciencia explica el fenómeno

Cuatro lunas 'aparecen' en el cielo de Rusia y causa sorpresa en habitantes

Ciudadanos de Moscú y San Petesburgo quedaron atónitos ante un fenómeno natural que jamás habían presenciado: cuatro lunas perfectamente alineadas en el cielo.

Las imágenes se difundieron rápidamente por Internet y desataron una serie de hipótesis que iban desde el inicio del fin del mundo hasta una falla en la matrix, pero no, ninguna es correcta y la ciencia lo explica.

Paraselene

Lo que sucedió en Rusia se trata de un fenómeno que es conocido como paraselene o luna falsa.

Este fenómeno también tiene su equivalente en el Sol con el nombre de parhelios.

La ciencia explica que cuando la Luna está llena o cerca de ello puede actuar como una potente luz, que si atraviesa los cristales de hielo microscópicos con la orientación adecuada, es capaz de ofrecer una imagen que se replica varias veces en la atmósfera.

La ilusión óptica puede suceder en noches muy frías, las cuáles se dan en lugares como Rusia; ahí las capas altas del aire se pueden llenar de cristales de hielo microscópicos que son capaces de desviar la luz.

En Rusia se la unión de estos factores: una noche fría, hielo en suspensión y un cielo despejado fueron necesarios para crear esta ilusión que da la vuelta al mundo.