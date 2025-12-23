Michaela Benthaus se convirtió en la primera persona en silla de ruedas en viajar al espacio

Michaela 'Michi' Benthaus se convirtió en la primera persona en silla de ruedas en viajar al espacio en un vuelo comercial. La alemana de 33 años pasó la línea Kármán, situada a unos 100 kilómetros sobre la Tierra y reconocida internacionalmente como el límite espacial.

Este hito lo consiguió con Blue Origin, la compañía espacial del fundador de Amazon, Jeff Bezos, el sábado 20 de diciembre del 2025. Este es "un paso más hacia la accesibilidad de los viajes espaciales para todos", señaló la empresa en su cuenta de X.

Benthaus, una ingeniera aeroespacial y de mecatrónica en la Agencia Espacial Europea que sufrió una lesión medular tras un accidente de ciclismo de montaña en 2018, formó parte de una misión de seis tripulantes llamada 'Out of the Blue'.

"Estoy emocionada de mostrarle al mundo que las personas en silla de ruedas también pueden realizar un vuelo suborbital, y estoy muy contenta de que Blue Origin lo esté apoyando", dijo.

En total, la misión espacial duró aproximadamente unos 10 minutos y sus participantes pasaron varios de ellos en microgravedad antes de regresar a salvo a la superficie terrestre.

Blue Origin advirtió que no fue necesario modificar ni la torre de lanzamiento ni la cápsula de la tripulación para adaptarlas a las necesidades de una persona con discapacidad porque ya fueron diseñadas teniendo en cuenta estas especificidades.

"Ha sido la experiencia más increíble de mi vida (...) Estoy muy orgullosa de mí", señaló tras completar el vuelo.

La compañía de transporte aeroespacial compartió un video en el que señaló que se busca ser parte de una sociedad inclusiva y tener gente que pueda superar sus discapacidades y sus desafíos.

La compañía de Bezos ya ha llevado a decenas de turistas espaciales más allá de la línea de Kármán en misiones de entre 10 y 11 minutos.

Una de sus misiones más mediáticas incluyó una tripulación compuesta solo por mujeres en la que participaron la ahora esposa del fundador de Amazon, Lauren Sánchez, y la cantante Katy Perry.