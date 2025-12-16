¿Quién es Juan Fernando Salinas, el primer ecuatoriano que viajará al espacio en 2026?

El ambateño Juan Fernando Salinas se convertirá en el primer ecuatoriano en viajar al espacio en 2026. Él se reunió con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet el lunes 15 de diciembre del 2025.

Es ingeniero aeroespacial y piloto comercial graduado de Embry-Riddle Aeronautical University, considerada la universidad de aviación más prestigiosa del mundo.

Juan Fernando migró hace 27 años a Estados Unidos y trabajó realizando la limpieza en un aeropuerto. Luego, tuvo la oportunidad de formarse como ingeniero aeroespacial y piloto comercial.

Hace dos años comenzó a trabajar de cerca con la NASA a través de una empresa que realiza campamentos de verano para niños y con otra compañía que le contrató para llevar a volar a aspirantes a astronautas haciendo acrobacias.

Esta oportunidad lo llevó a acercarse a las empresas privadas y participar en un proceso de selección para ir al espacio. Después de varios meses de conversaciones, entrevistas y de entregar documentos se le concedió el privilegio de esta experiencia única.

"No hay ningún sueño grande, todo es basado en trabajo, perseverancia y disciplina. Si las tres cosas se juntan y le agregamos ir de la mano de Dios, todo es posible". Juan Fernando Salinas, ingeniero aeroespacial y piloto comercial

Salinas también fundó dos empresas, una que se dedica al sector florícola y otra a la aviación.

Tras su reunión con el presidente Daniel Noboa reveló que hizo una investigación y descubrió que no hay registro de ningún ecuatoriano que haya ido al espacio, y esa fue su motivación para venir al país y contar su historia. Incluso contó que esta característica fue determinante para ser seleccionado.

Como parte del reconocimiento de su preparación y labor en este campo, Noboa entregó al piloto de 45 años la moneda de la Presidencia de la República.

Juan Fernando Salinas se reunió con el presidente Daniel Noboa en Quito Presidencia de Ecuador

En 2026, sin conocer una fecha exacta, Juan Fernando junto a cinco personas serán parte de una misión aeroespacial, auspiciada por la empresa estadounidense Blue Origin, fundada por el magnate Jeff Bezos.

Esta misión durará algunos minutos y la preparación no es compleja, según reveló el piloto ecuatoriano. El cohete despegará desde Texas y la cápsula permanecerá varios minutos en ingravidez antes de iniciar el descenso a la atmósfera, donde se desplegará un paracaídas hasta el aterrizaje.

Su objetivo es inspirar al país y a las nuevas generaciones. "No solamente es Juan Salinas quien va a ir al espacio, seremos casi 18 millones de ecuatorianos", señaló en una entrevista.

Su meta es poder recibir el apoyo del Gobierno y empresas privadas para otrogar becas a niños y jóvenes que quieren estudiar carreras exactas.