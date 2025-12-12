Tu nombre puede ser parte de la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años

NASA afina detalles para su misión tripulada a la Luna Artemis II

El proyecto Artemis II de la NASA a través de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador invitó a todos quienes quieran ser parte de la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años.

En este proyecto espacial tu nombre podrá viajar en una memoria USB junto a cuatro astronautas estadounidenses a bordo de la nave espacial Orión en su lanzamiento previsto para el año 2026.

Para hacer posible que tu nombre viaje alrededor de la Luna, deberás registrar tu nombre y apellido y generar un código PIN de entre cuatro y siete dígitos que deberás guardar.

Una vez completado el registro el portal web de la NASA te generará una tarjeta de embarque que incluso podrás compartir con tus amigos vía correo electrónico o directamente en tus redes sociales como Instagram, Facebook o X (antes Twitter).

En el siguiente enlace go.nasa.gov/TuNombreArtemis podrás acceder al sitio web de la NASA y registrar tus datos en el proyecto Artemis II.

Registra tu nombre en la misión Artemis II NASA

Una vez completado los pasos del registro el portal desplegará tu tarjeta de embarque.

Tarjeta de abordar para el proyecto Artemis II NASA

Cuatro astronautas orbitarán la Luna

La NASA prevé enviar nuevamente a astronautas a explorar la Luna para hacer descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.

Artemis II pondrá a prueba por primera vez las capacidades de la NASA en el espacio profundo, con el primer vuelo tripulado del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) y la nave espacial Orion.

La misión, que tendrá una duración aproximada de 10 días, despegará desde el Complejo de Lanzamientos 39B del Centro Espacial Kennedy, en abril de 2026.

Cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra a bordo de Artemis II, el primer vuelo tripulado de la campaña Artemis de la NASA.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen estarán a bordo para poner a prueba los sistemas de soporte vital de Orion en el hostil entorno del espacio.

La NASA señaló en su sitio web que este vuelo es otro paso hacia las misiones tripuladas a la superficie lunar y ayudará a la agencia a prepararse para las futuras misiones con astronautas a Marte.