Artemis II captura impactantes imágenes de la cara oculta de la luna

Puesta de sol capturada a través de la ventana de la nave espacial Orion a las 18:41 EDT, 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II.

La NASA compartió las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna captadas por la misión Artemis II, en un recorrido que llevó a la tripulación más lejos que cualquier otro viaje humano.

Las fotografías muestran la superficie lunar llena de cráteres, junto a una vista impactante de la Tierra en el horizonte.

Un atardecer único visto desde Orion

Una de las imágenes más destacadas fue capturada durante un atardecer desde la nave Orion, donde se observa a la Tierra de tono azul tenue y con nubes brillantes ocultándose tras el relieve lunar.

En la escena también se distingue el cráter Ohm, con bordes escalonados y formaciones centrales producto del impacto que lo originó.

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El momento de silencio en la misión

Durante el sobrevuelo, la tripulación experimentó un apagón de comunicaciones de aproximadamente 40 minutos.

Este “silencio” ocurrió mientras la nave atravesaba la cara oculta de la Luna, impidiendo el envío y recepción de datos con la Tierra.

Un paso clave en la exploración espacial

El sobrevuelo permitió a los astronautas adentrarse en el espacio profundo como nunca antes, validando sistemas y recopilando información clave para futuras misiones.

Artemis II forma parte del plan para establecer una presencia humana sostenible en la Luna.