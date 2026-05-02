Erupción en Yellowstone podría ser la mayor registrada desde 2024

Una erupción hidrotermal registrada el pasado 29 de abril en el Parque Nacional de Yellowstone podría ser la más significativa desde julio de 2024, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El fenómeno ocurrió en una de las zonas geotérmicas activas del parque, caracterizadas por géiseres, fumarolas y fuentes termales, donde la presión del agua caliente y el vapor puede provocar expulsiones repentinas.

Las erupciones hidrotermales en Yellowstone no son inusuales y forman parte de la actividad natural del sistema volcánico de la región, uno de los más monitoreados del mundo.

Hasta el momento, no se reportaron personas afectadas ni daños de gran magnitud, aunque el evento ha llamado la atención de la comunidad científica por su intensidad.