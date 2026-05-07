Ecuador no registra casos de hantavirus, según Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud Pública dijo que se mantiene en alerta permanente y en contacto con otros países por el hantavirus.

Ecuador no registra casos confirmados ni sospechosos de hantavirus y mantiene activa la vigilancia epidemiológica. Así lo indicó el Ministerio de Salud, este jueves 7 de mayo de 2026.

"Ante la situación epidemiológica en la región, se informa que Ecuador no registra casos confirmados ni sospechosos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus a la fecha, las autoridades sanitarias nacionales se mantienen en alerta permanente fortaleciendo la vigilancia", indicó la Cartera de Estado.

El hantavirus es una zoonosis que se transmite de roedores a humanos principalmente por inhalación de aerosoles cargados con los virus provenientes de la saliva, orina o excretas de roedores silvestres infectados.

Según el Ministerio de Salud, "la cepa de los Andes, presente en Sudamérica, es la única variante con capacidad documentada de trasmisión de persona a persona mediante contacto estrecho y prolongado".

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos, similares a una gripe, e incluyen fiebre, dolores musculares, cefalea y malestares gastrointestinales como náuseas, vómitos y dolor abdominal.

En casos graves la infección progresa a una fase cardiopulmonar caracterizada por dificultad respiratoria severa, tos e inestabilidad hemodinámica que puede derivar en shock cardiogénico. Se pide a las personas no automedicarse si presentan algunos de estos síntomas y acudir al centro médico más cercano.

El Ministerio de Salud dijo que "se mantiene en alerta permanente" y en contacto con otros países para "el monitoreo constante de la información". Además, se ha "fortalecido la vigilancia epidemiológica para detectar cualquier caso sospechoso".

"La evaluación de riesgo realizada por agencias internacionales, como la OMS/OPS/CDC Europa, informan que al momento el riesgo de infección es bajo", señaló la Cartera de Estado.