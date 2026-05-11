Resultados elecciones Perú: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori van a segunda vuelta

El candidato izquierdista Roberto Sánchez irá a la segunda vuelta con Keiko Fujimori por la presidencia de Perú.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez irá a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, por la presidencia de Perú.

Las autoridades peruanas han alcanzado el 99,68% del escrutinio este lunes 11 de mayo de 2026.

Sánchez entró al balotaje con un estrecho margen de ventaja sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, quien ha denunciado fraude en las elecciones presidenciales.

Fujimori acumula el 17, 17% de votos válidos y Sánchez 12%. Mientras que López quedó atrás con 11,91%.

La mínima diferencia entre el izquierdista y el candidato de ultraderecha es de 14 474 votos.

López insiste en que se ha fraguado un fraude en las elecciones, cuyos resultados se conocen a un mes de las votaciones.

Sin embargo, ni él ni otros actores que apuntan irregularidades en el proceso han presentado pruebas que lo respalden.

¿Cuándo será la segunda vuelta en Perú?

La segunda vuelta fue convocada para el domingo 7 de junio de 2026.

Fujimori irá por la presidencia por cuarta ocasión luego de caer ante Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski, en 2016 y Pedro Castillo, en 2021.