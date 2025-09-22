Tres fenómenos astronómicos serán visibles en Ecuador el 22 y 23 de septiembre del 2025

El planeta Neptuno es el más alejado del Sol. Es un gigante de hielo y gas de color azul, que será visible en el cielo de Ecuador

Los aficionados de la astronomía podrán disfrutar de tres eventos especiales este lunes 22 y martes 23 de septiembre del 2025.

En el cielo de Ecuador se podrá apreciar la conjunción de la Luna con Mercurio, el equinoccio de septiembre y el planeta Neptuno.

Conjunción de la Luna y Mercurio

La primera cita será este lunes 22 de septiembre al atardecer. Una delgada luna creciente se acercará a Mercurio, el planeta más cercano al Sol.

Normalmente, Mercurio resulta complicado de observar debido a la intensidad de la luz solar, pero se podrá distinguir durante unos minutos después de la puesta de sol.

El Observatorio Astronómico de Quito recomienda que justo después del atardecer se mire hacia el oeste bajo el horizonte. Este fenómeno será visible desde Ecuador. La Luna se la podrá observar a simple vista, pero para Mercurio se necesitan binoculares.

Equinoccio de septiembre

Este lunes 22 de septiembre también se producirá el equinoccio de septiembre, un fenómeno astronómico que marca la llegada de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el norte.

En esta fecha, la duración del día y la noche es prácticamente igual en todo el planeta, ya que el eje terrestre no está inclinado hacia el Sol.

En Ecuador, el Sol saldrá por el este exacto y se ocultará por el oeste en una alineación perfecta.

El 'eclipse del siglo ocurrirá el 2 de agosto del 2027

Neptuno en oposición

Finalmente, el martes 23 de septiembre será el turno de Neptuno. El planeta gigante azul será visible en Ecuador, pues alcanzará su mejor punto de observación.

Neptuno estará en su punto más cercano y visible toda la noche. Se encuentra en oposición, es decir que el planeta se opone al Sol visto desde la Tierra.

No se lo puede ver a simple vista, pero con un telescopio o unos binoculares potentes se lo podrá observar como un pequeño punto azul.

Estará visible toda la noche en Piscis con magnitud -7,8 desde el este al anochecer hasta el oeste al amanecer. También se pueden usar apps o mapas estelares para ubicarlo con precisión.