Aerolínea anuncia subida de precios por el conflicto en Oriente Medio

La aerolínea australiana Qantas advirtió de un fuerte aumento en sus costes de combustible y anunció ajustes en su capacidad y tarifas debido al impacto del conflicto en Oriente Medio.

La compañía indicó que, "los precios del combustible de aviación se han más que duplicado y siguen siendo altamente volátiles".

El conflicto eleva el precio de los combustibles

Añadió que esto ha elevado la previsión de gasto en carburante para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2026 a entre USD 3 100 y 3 300 millones.

Qantas explicó que, aunque ha cubierto aproximadamente el 90 % de su exposición al crudo, sigue siendo vulnerable a los márgenes de refinado del combustible.

Indicó que han subido de unos USD 20 por barril en febrero, hasta alcanzar picos cercanos a USD 120 una vez empezada la guerra.

Encarecimiento relacionado a la guerra en medio oriente

Este ajuste se produce en un contexto más amplio de encarecimiento energético en Australia que ya afecta a otros sectores del transporte.

Plataformas como Uber también anunciaron recargos temporales en las tarifas para compensar el aumento del precio del combustible, trasladando parte del impacto a los consumidores.

El encarecimiento está vinculado a la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, punto estratégico para el tránsito de energías fósiles por el que circula una quinta parte del petróleo mundial.