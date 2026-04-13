Emociones al límite, el Top 7 de MCC recuerda los mejores momentos en Cocinando a los Celebrities

Siete cocineros se volvieron a reencontrar en Cocinando a los Celebrities, la noche de este lunes 13 de abril del 2026. Todos recordaron sus mejores momentos en los últimos capítulos de MasterChef Celebrity Ecuador.

Los invitados de este último capitulo fueron: Bastián Napolitano, Mara Topic, Beber Espinoza, Frickson Erazo, Josh Paredes y Andy Suzuki. Los tres últimos, finalistas de la tercera competencia.

La eliminación de El Jose, fue uno de los momentos emotivos que se recordó esta noche, lo que en su momento se empañó de lágrimas hoy se revivió con risas, lo que confirmó la gran aventura que los famosos vivieron en las cocinas más famosas del mundo.

Los cocineros también hicieron un paso por la semifinal, en la que se enfrentaron Frickson, Mara, Josh y Andy. Un episodio con las emociones divididas por la clasificación de los finalistas y la eliminación de Mara.

"El Elegante" recordó el momento de su caída, pero aseguró que "fue Dios" quien lo levantó para que siga en la competencia. Josh recordó la frustración que vivió luego que su proteína se cayó al piso; Andy lo calificó como un caos al reto de campo. Y Mara agradeció a Virginia por ser su poyo durante la crisis de nervios y pánico que atravesó.

Las emociones se sintieron más cuando Mara dedicó unas palabras a sus compañeros, y todos se fundieron en un abrazo, asimismo la presentadora motivó para que cada uno exprese sus emociones hacia la modelo ecuatoriana.

Finalmente, el último capítulo de Cocinando a los Celebrities se cerró con un brindis por todos los mementos que MasterChef Celebrity Ecuador les brindó a los famosos. El ganador o ganadora de esta temporada se definirá el martes 14 de abril del 2026, en Teleamazonas con una transmisión desde las 20:00.