Frickson, Mara, Josh y Andy revelan las emociones que sintieron durante la semifinal

Cocinando a los Celebrities es el espacio en el que los famosos recuerdan sus mejores momento dentro de la competencia en MasterChef Celebrity Ecuador. Uno de ellos fue la semifinal. Frickson Erazo, Mara Topic, Josh Paredes y Andy Suzuki revelaron todas las emociones que los invadieron.

"El Elegante" recordó la caida que tuvo mientras fue a ver platos para emplatar y el dolor de rodilla que lo invadió, llevandolo a pensar que ya no seguiría más en la competencia. "No sé quién me levantó, pienso que fue Dios mismo", aseguró el exfutbolista.

Josh atravesó un episodio similar cuando los pinchos que tenía casi listos se fueron al piso. "Yo sí me desmoroné, estaba con gafas y por eso no se nota cómo lloraba por la frustración. Yo ya iba a dar uin paso al costado de no ser por la chef Irene González", confesó la creadora de contenido.

"Fue como un caos completo, el lugar, la situación, el ambiente, se apoderó de mí, y dije: me va a tocar algo a mí", describió Andy tras ver todo lo que pasó con Frickson y Josh. Sin embargo, fue la chef Irene mismo quien la abrazó y la motivó a seguir adelante.

Finalmente, Mara agradeció a Virginia por haber sido su apoyo durante el ataque de pánico y ansiedad que atravesó. "Yo siempre he sabido controlar muy bien mis emociones, siempre he tenido a Dios de la mano. Yo me bloquié, en todos los apisodios, las cocinadas, las recetas que hice siempre hubo un momento en el que podía ver la final y aquí ya no lo podía ver", dijo la exMiss.

Ahora, la final se definirá entre Frickson, Josh y Andy. ¿Quién se llevará el título? No te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, este martes 14 de abril del 2026, desde las 20:00, en Teleamazonas.com.