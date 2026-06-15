Anya Taylor Joy será una elfa en la nueva película de ‘El señor de los anillos’

Anya Taylor formará parte de la nueva película de ‘El señor de los anillos’

Anya Taylor-Joy interpretará a una elfa en la nueva película de la franquicia, titulada El Señor de los Anillos: La caza de Gollum.

Warner Bross confirmó su incorporación para dar vida a Seren, un personaje inédito que no aparece en los libros de J.R.R. Tolkien.

De acuerdo con la información, será una elfa 'Sindar' del Reino del Bosque y ha sido descrita como una agente letal y de extrema confianza del rey Thranduil.

La película cuenta con el equipo creativo original

Según la cadena cinematográfica, la trama se ambienta entre los eventos de El Hobbit y La Comunidad del Anillo, enfocándose en la intensa búsqueda de Gollum antes de que caiga en manos enemigas.

La película cuenta con el regreso del equipo creativo original, con Peter Jackson en la producción y un guion coescrito por Fran Walsh y Philippa Boyens.