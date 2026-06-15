Redes sociales y videos en línea superan a los medios tradicionales para informar

De acuerdo con el estudio, la gente prefiere informarse mediante videos.

El público, a escala mundial, se informa más a través de Facebook, YouTube o TikTok que con los medios de comunicación tradicionales, cuyo modelo económico corre peligro, según un estudio publicado.

El año 2026 "marca una etapa importante: por primera vez, las redes sociales y las plataformas de video se convierten en el principal medio para informarse", señala el principal autor del informe del Instituto Reuters.

Publicado cada año, este estudio sobre la información digital se considera una referencia para analizar las transformaciones de los medios de comunicación.

La encuesta se realizó en 48 países

Se basa en encuestas en línea realizadas a comienzos de año por la empresa YouGov a casi 100 000 personas en 48 países.

Según afirmaron los sondeados, en la semana previa a la encuesta, un 54% de ellos había recurrido a las redes sociales y a plataformas de video para informarse.

Una proporción que alcanza el 56% si se incluyen a los agentes conversacionales de inteligencia artificial como ChatGPT.

En cambio, estas cifras bajan al 52% para la televisión, al 51% para los sitios web y aplicaciones de diarios, y al 21% para la radio.