Una ecuatoriana ganó en 1998 el premio para ir a todos los Mundiales de por vida

María del Jesús Pinargote ganó de por vida un premio para asistir a la Copa del Mundo cada cuatro años

La historia de María del Jesús Pinargote parece sacada de una película. En 1998, esta ecuatoriana ganó un concurso de Coca-Cola que le cambió la vida para siempre: asistir a los Mundiales de fútbol de por vida.

La promoción entregaba únicamente dos premios y miles de personas participaron enviando cupones. María del Jesús fue una de las afortunadas ganadoras y desde entonces ha estado presente en siete Copas del Mundo.

Pero hay un detalle que vuelve aún más especial esta historia. Antes de aquel premio, nunca había viajado en avión. Su primer vuelo fue rumbo a Francia para vivir el Mundial de 1998.

Desde entonces, ha recorrido distintos países siguiendo la pasión por el fútbol y convirtiéndose en una de las hinchas ecuatorianas más particulares de las Copas del Mundo.

Ahora, en el Mundial 2026, su historia vuelve a emocionar a los aficionados, recordando cómo un concurso terminó transformando para siempre la vida de una ecuatoriana apasionada por el fútbol.