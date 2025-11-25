Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a protagonizar la cuarta entrega de película ‘La Momia’

La película La Momia se estrenó en 1999 y fue un gran éxito de taquilla.

La nostalgia se apoderó de los fanáticos del cine de aventuras: Brendan Fraser y Rachel Weisz anunciaron oficialmente su regreso para protagonizar ‘La Momia 4’.

Ambos se reunirán, tras dos décadas separados en pantalla grande, para protagonizar la cuarta película de ‘La Momia’. La noticia reaviva el entusiasmo de los fans de esta icónica franquicia, que debutó en 1999.

Aunque Universal Pictures aún no ha ofrecido una confirmación formal sobre la trama o el avance de la producción, se conoce que el estudio apunta a un film de acción, humor ligero y ese aire de aventura arqueológica que conquistó al público. La película tendría un estreno tentativo para 2026.

Esta nueva entrega marca el regreso de Rachel Weisz, quien no participó en La Momia: la tumba del Emperador Dragón (2008). Su retorno como Evelyn Carnahan apunta a una película que honre la esencia de la trilogía original.

Para Brendan Fraser, quien retomará su icónico papel de Rick O’Connell, el proyecto representa también su retorno al cine de gran presupuesto. Tras su aclamada actuación en 'La ballena', que le valió un Óscar, el actor vuelve a uno de los roles que lo catapultó a la fama.

La película estará dirigida por Radio Silence, el dúo formado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, responsables de la aplaudida Boda sangrienta y del relanzamiento de Scream en 2022.