Revelan fecha de estreno de la secuela de 'El Diablo viste a la moda' con teaser trailer

La secuela de El Diablo viste a la moda se estrena después de 20 años

Un 'teaser tráiler' de la esperada secuela de 'El Diablo viste a la moda 2', también conocida como 'El Diablo viste de prada', se publicó este miércoles 12 de noviembre del 2025.

Con las legendarias Meryl Streep y Anne Hathaway como protagonistas, este nuevo filme será uno de los más esperados del 2026. La producciónse estrenará después de casi 20 años con los personajes más icónicos junto a nuevos rostros.

Century Studios compartió un primer vistazo de lo que sera 'El Diablo viste a la moda 2'. El 'teaser tráiler' muestra los tacones rojos de Miranda Priestly ingresando a la revista Runway en medio del habitual temor de los trabajadores hasta llegar a un ascensor donde se encuentra con Andy Sachs.

Con este video, Century Studios confirmó que la cinta se estrenará en cines el 1 de mayo de 2026. En esta secuela participarán: Emily Blunt como Emily Charlton, Stanley Tucci como Nigel Kipling, Tracie Thoms como Lily, Tibor Feldman como Irv Ravitz y Kenneth Branagh como el nuevo esposo de Miranda.

Pero también actuarán Simone Ashley, Lucy Liu, Juston Theroux, BJ Novak, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Conrad Ricamora, Caleb Hearon, Rachel Bloom y Patrick Brammall, cuyos personajes aùn se desconocen.