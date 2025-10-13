'Chuzalongo': Nuevas funciones de la película que representaría a Ecuador en los premios Oscar

La película 'Chuzalongo' se estrenó en 2024 y es la más vista de ese año.

'Chuzalongo', dirigida por Diego Ortuño, muestra paisajes y tradiciones ecuatorianas ligadas al Día de Difuntos y representará a Ecuador en los premios Oscar.

El filme parte de la leyenda tradicional del 'Chuzalongo' y plantea lo sobrenatural y lo cultural en un solo producto que ya ha sido galardonado como Mejor Largometraje Iberoamericano en el Festival Macabro FICH en México.

Tras un año de su estreno, la película se proyectará en Quito en la Sala Sur de la Flacso los días 28, 29, 30 de octubre y el 8 de noviembre.

La sala se ubica en la calle San Salvador E7-42 y La Pradera. Las entradas tienen el valor de 3 dólares por persona.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería de martes a sábado a partir de las 15:00. Además las reservas se pueden realizar a través de la línea 0998 405 7338.

En Guayaquil también se presentará la película en el Guayafest, entre el 26 y 30 de noviembre.

En Cayambe estará disponible en Cineplex, a partir del 30 de octubre. Además la película ecuatoriana será proyectada en Madrid, Los Ángeles y Barcelona.

Tras un año de su estreno, 'Chuzalongo' sigue cosechando éxitos en el mundo. Esta vez representará al país en la categoría Mejor Película Internacional.

La lista de las 15 películas nominadas a Mejor Película Internacional en los Oscar se conocerá el 16 de diciembre. Los nominados definitivos se revelarán el 22 de enero de 2026.

'Chuzalongo' ha sido premiada en Ecuador, Argentina y México. Ha representado a Ecuador en los festivales internacionales de cine Goya, Macondo, Platino y Forqué.