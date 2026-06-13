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Cine

Cinco cosas que debes saber antes del estreno de Toy Story 5

Toy Story 5 llegará a los cines del mundo el 19 de junio de 2026.

Toy Story 5 se estrenará en cines el 19 de junio de 2026.

Disney

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

13 jun 2026 - 08:00

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Después de casi tres décadas desde que Woody y Buzz llegaron por primera vez a los cines, la saga de Pixar regresa con una nueva aventura.

Toy Story 5 llegará a las salas el 19 de junio de 2026 y promete enfrentar a los juguetes con un desafío muy distinto a los vistos en entregas anteriores: la tecnología.

Mientras crece la expectativa por el estreno, estas son cinco de las curiosidades y detalles más llamativos que debes saber de la película.

  1. Los juguetes frente a las pantallas

    • Si en películas anteriores los protagonistas debieron enfrentar mudanzas, el crecimiento de sus dueños o el miedo al abandono, ahora el gran desafío será la tecnología.
    • La trama mostrará cómo Woody, Buzz, Jessie y el resto de juguetes intentan seguir siendo relevantes para Bonnie cuando una nueva tableta inteligente llamada Lilypad entra en escena.
    • El concepto de la película ha sido resumido por Pixar como “Toy meets Tech”.

  2. Woody, Buzz y Jessie están de regreso

    • Los personajes más queridos de la franquicia volverán para esta quinta entrega.
    • Las voces originales de Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie) regresan a la saga.
    • Además, Pixar confirmó la participación de nuevos personajes y actores que se suman al universo de la película.

  3. Bad Bunny, Belinda y Taylor Swift en la película

    • Uno de los nombres que más ha llamado la atención entre los fanáticos es el del cantante puertorriqueño Bad Bunny.
    • En los créditos oficiales de Disney aparece con su nombre real, Benito Antonio Martínez Ocasio, como parte del elenco de voces de la película.
    • Aunque Pixar ha mantenido en reserva varios detalles sobre su personaje, su incorporación se ha convertido en uno de los temas más comentados alrededor del estreno.
    • Durante meses circularon rumores sobre una posible participación de Taylor Swift en la película.
    • Aunque inicialmente Pixar desmintió algunas de las especulaciones que circulaban en internet, la cantante sorprendió en la premiere de Hollywood al interpretar una canción escrita para la cinta.
    • La artista también apareció junto al elenco durante la alfombra roja, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la presentación oficial de la película.
    • La mexicana será la archirival de los juguetes. 
    • La cantante dará vida a Lilypad, la tableta inteligente, en la película doblada al español latino.

  4. Las primeras reacciones son positivas

    • Aunque el estreno comercial aún no se ha producido, las funciones previas y las primeras impresiones han generado optimismo entre los seguidores de la franquicia.
    • Además de destacar el componente nostálgico de la historia, varias reacciones han resaltado el enfoque emocional de la película y la manera en que aborda el impacto de las pantallas en la infancia actual.
    • Incluso analistas del sector proyectan que la cinta podría tener uno de los mejores arranques en taquilla de toda la saga.

  5. Una franquicia que marcó generaciones

    • La primera película de Toy Story llegó a los cines en 1995 y se convirtió en un hito para la animación al ser el primer largometraje realizado completamente por computadora.
    • Desde entonces, la saga ha acumulado cuatro películas, múltiples cortos y millones de seguidores alrededor del mundo.
    • Ahora, más de 30 años después, Pixar apuesta por una nueva historia que mezcla nostalgia con un tema muy actual: la relación de los niños con la tecnología y las pantallas.

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