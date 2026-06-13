Cinco cosas que debes saber antes del estreno de Toy Story 5
Toy Story 5 llegará a los cines del mundo el 19 de junio de 2026.
Toy Story 5 se estrenará en cines el 19 de junio de 2026.
Disney
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Actualizado:
13 jun 2026 - 08:00
Después de casi tres décadas desde que Woody y Buzz llegaron por primera vez a los cines, la saga de Pixar regresa con una nueva aventura.
Toy Story 5 llegará a las salas el 19 de junio de 2026 y promete enfrentar a los juguetes con un desafío muy distinto a los vistos en entregas anteriores: la tecnología.
Mientras crece la expectativa por el estreno, estas son cinco de las curiosidades y detalles más llamativos que debes saber de la película.
Los juguetes frente a las pantallas
- Si en películas anteriores los protagonistas debieron enfrentar mudanzas, el crecimiento de sus dueños o el miedo al abandono, ahora el gran desafío será la tecnología.
- La trama mostrará cómo Woody, Buzz, Jessie y el resto de juguetes intentan seguir siendo relevantes para Bonnie cuando una nueva tableta inteligente llamada Lilypad entra en escena.
- El concepto de la película ha sido resumido por Pixar como “Toy meets Tech”.
Woody, Buzz y Jessie están de regreso
- Los personajes más queridos de la franquicia volverán para esta quinta entrega.
- Las voces originales de Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie) regresan a la saga.
- Además, Pixar confirmó la participación de nuevos personajes y actores que se suman al universo de la película.
Bad Bunny, Belinda y Taylor Swift en la película
- Uno de los nombres que más ha llamado la atención entre los fanáticos es el del cantante puertorriqueño Bad Bunny.
- En los créditos oficiales de Disney aparece con su nombre real, Benito Antonio Martínez Ocasio, como parte del elenco de voces de la película.
- Aunque Pixar ha mantenido en reserva varios detalles sobre su personaje, su incorporación se ha convertido en uno de los temas más comentados alrededor del estreno.
- Durante meses circularon rumores sobre una posible participación de Taylor Swift en la película.
- Aunque inicialmente Pixar desmintió algunas de las especulaciones que circulaban en internet, la cantante sorprendió en la premiere de Hollywood al interpretar una canción escrita para la cinta.
- La artista también apareció junto al elenco durante la alfombra roja, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la presentación oficial de la película.
- La mexicana será la archirival de los juguetes.
- La cantante dará vida a Lilypad, la tableta inteligente, en la película doblada al español latino.
Las primeras reacciones son positivas
- Aunque el estreno comercial aún no se ha producido, las funciones previas y las primeras impresiones han generado optimismo entre los seguidores de la franquicia.
- Además de destacar el componente nostálgico de la historia, varias reacciones han resaltado el enfoque emocional de la película y la manera en que aborda el impacto de las pantallas en la infancia actual.
- Incluso analistas del sector proyectan que la cinta podría tener uno de los mejores arranques en taquilla de toda la saga.
Una franquicia que marcó generaciones
- La primera película de Toy Story llegó a los cines en 1995 y se convirtió en un hito para la animación al ser el primer largometraje realizado completamente por computadora.
- Desde entonces, la saga ha acumulado cuatro películas, múltiples cortos y millones de seguidores alrededor del mundo.
- Ahora, más de 30 años después, Pixar apuesta por una nueva historia que mezcla nostalgia con un tema muy actual: la relación de los niños con la tecnología y las pantallas.
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