Cinco cosas que debes saber antes del estreno de Toy Story 5

Toy Story 5 se estrenará en cines el 19 de junio de 2026.

Después de casi tres décadas desde que Woody y Buzz llegaron por primera vez a los cines, la saga de Pixar regresa con una nueva aventura.

Toy Story 5 llegará a las salas el 19 de junio de 2026 y promete enfrentar a los juguetes con un desafío muy distinto a los vistos en entregas anteriores: la tecnología.

Mientras crece la expectativa por el estreno, estas son cinco de las curiosidades y detalles más llamativos que debes saber de la película.