'La Era del hielo 6' confirma su estreno con primer tráiler

El carismático trío de amigos conformado por: el mamut Manny, el perezoso Sid y el tigre dientes de sable Diego, vuelven a los cines en la sexta entrega de La era del hielo

El primer tráiler oficial de 'La era del hielo 6', titulada 'La Era de Hielo: Punto de Ebullición', se estrenará el 5 de febrero de 2027.

El avance de 1:08 minutos fue presentado a nivel mundial por Walt Disney Studios y 20th Century Studios, marcando el regreso de la saga después de más de una década.

Detalles del tráiler y la trama

En el tráiler se observa cómo la manada es expulsada de su hogar por la erupción de un gran volcán.

Tras ello, los protagonistas se embarcan en una alocada aventura rodeada de lava y dinosaurios en los rincones más peligrosos del Mundo Perdido.

El adelanto muestra la vuelta de Manny, Sid, Diego, Ellie y Buck. También reaparecen las zarigüeyas Crash y Eddie.

La icónica ardilla prehistórica regresa junto a su gran obsesión por la nuez, pero esta vez acompañado por el tierno personaje de Baby Scrat.

Producción de la película

La cinta cuenta con la dirección de John Donkin y la producción de Lori Forte.

El reparto original en inglés se mantiene con Ray Romano (Manny), John Leguizamo (Sid), Denis Leary (Diego), Queen Latifah (Ellie) y Simon Pegg (Buck).

De acuerdo con la información, es la primera película de la franquicia principal producida por 20th Century Animation bajo la propiedad de Disney.