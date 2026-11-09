Cine y tecnología navegan por la Amazonía ecuatoriana en el Festival Kanua 2026
Del 10 al 15 de noviembre de 2026, el festival flotante Kanua recorrerá el Cuyabeno con cine y energía solar
Personas en la proyección de una película en el Festival Kanua 2024
Cortesía
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Actualizado:
09 nov 2026 - 16:57
Una canoa equipada con tecnología limpia recorrerá cuatro comunidades del norte de la Amazonía ecuatoriana para proyectar más de 30 producciones indígenas y locales.
La cuarta edición de Kanua: Festival Flotante de Cine Amazónico iniciará su recorrido este 10 de noviembre y se extenderá hasta el 15 de noviembre de 2026 en la zona del Cuyabeno.
El evento es una plataforma de arte y sustentabilidad que utiliza energía solar para llevar producciones cinematográficas y capacitación tecnológica a comunidades indígenas de difícil acceso.
Este festival nació como una alianza estratégica entre el colectivo Tawna Cine y la fundación Kara Solar y revertir la lógica extractiva tradicional con la que se ha abordado a la Amazonía en la gran pantalla.
Programación del festival y su alcance comunitario
Durante los seis días el festival ofrecerá una programación diversa que integra el arte audiovisual con el cuidado ambiental:
- Selección oficial: Más de 30 títulos entre cortometrajes y largometrajes de cineastas indígenas y amazónicos de Ecuador, Perú, Brasil, México, Venezuela, Chile y Colombia.
- Proyecciones y debates: Se realizarán cinco funciones comunitarias al aire libre acompañadas de espacios de diálogo con el público.
- Talleres formativos: Cuatro módulos interactivos enfocados en producción audiovisual, experiencias inmersivas de realidad virtual y soberanía energética mediante sistemas solares.
Las obras seleccionadas abordan temáticas críticas como la preservación ambiental, la defensa de los derechos colectivos, la justicia social y la diversidad cultural.
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