Cine y tecnología navegan por la Amazonía ecuatoriana en el Festival Kanua 2026

Personas en la proyección de una película en el Festival Kanua 2024

Una canoa equipada con tecnología limpia recorrerá cuatro comunidades del norte de la Amazonía ecuatoriana para proyectar más de 30 producciones indígenas y locales.

La cuarta edición de Kanua: Festival Flotante de Cine Amazónico iniciará su recorrido este 10 de noviembre y se extenderá hasta el 15 de noviembre de 2026 en la zona del Cuyabeno.

El evento es una plataforma de arte y sustentabilidad que utiliza energía solar para llevar producciones cinematográficas y capacitación tecnológica a comunidades indígenas de difícil acceso.

Este festival nació como una alianza estratégica entre el colectivo Tawna Cine y la fundación Kara Solar y revertir la lógica extractiva tradicional con la que se ha abordado a la Amazonía en la gran pantalla.

Programación del festival y su alcance comunitario

Durante los seis días el festival ofrecerá una programación diversa que integra el arte audiovisual con el cuidado ambiental:

Selección oficial: Más de 30 títulos entre cortometrajes y largometrajes de cineastas indígenas y amazónicos de Ecuador, Perú, Brasil, México, Venezuela, Chile y Colombia.

Más de y amazónicos de Ecuador, Perú, Brasil, México, Venezuela, Chile y Colombia. Proyecciones y debates: Se realizarán cinco funciones comunitarias al aire libre acompañadas de espacios de diálogo con el público.

Se realizarán cinco acompañadas de espacios de diálogo con el público. Talleres formativos: Cuatro módulos interactivos enfocados en producción audiovisual, experiencias inmersivas de realidad virtual y soberanía energética mediante sistemas solares.

Las obras seleccionadas abordan temáticas críticas como la preservación ambiental, la defensa de los derechos colectivos, la justicia social y la diversidad cultural.