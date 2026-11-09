FMI acuerda desembolso de USD 380 millones para Ecuador tras sexta revisión de su programa

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este lunes 9 de noviembre de 2026 que alcanzó un acuerdo con Ecuador para avanzar en un nuevo desembolso de USD 380 millones, como parte del programa de financiamiento que el país mantiene con el organismo multilateral.

La decisión se produce después de que el equipo técnico del FMI evaluó el cumplimiento de las metas económicas y fiscales de Ecuador durante las reuniones desarrolladas entre el 22 de septiembre y el 26 de octubre de 2026.

El organismo confirmó que Ecuador cumplió todas las metas cuantitativas establecidas para la sexta revisión, varias de ellas con márgenes superiores a los exigidos. Sin embargo, el acuerdo todavía requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo para que los recursos puedan ser entregados.

¿Qué evaluó el FMI para aprobar el acuerdo con Ecuador?

La revisión se concentró en el desempeño de las finanzas públicas, el fortalecimiento de las reservas internacionales, la recaudación tributaria y la ejecución de reformas económicas.

Según el Fondo, Ecuador registró avances en la recaudación de impuestos y en la administración del gasto público, lo que permitió ampliar el espacio fiscal destinado a programas sociales e inversión.

No obstante, el Gobierno mantiene obligaciones pendientes de pago con proveedores del sector privado.

El FMI señaló que Ecuador no cumplió completamente una meta indicativa relacionada con la reducción de los atrasos del Gobierno central con empresas y proveedores nacionales.

El incumplimiento fue por un margen reducido y estuvo relacionado con la identificación y reclasificación de obligaciones durante el proceso de reestructuración del sector público.

FMI proyecta crecimiento económico de 2,7% para Ecuador

El organismo también actualizó su evaluación de la economía ecuatoriana y proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,7% al cierre de 2026.

Durante el primer semestre del año, la economía registró una expansión del 2,1%, impulsada por el consumo de los hogares, la inversión y las exportaciones no petroleras.

La inflación anual se ubicó en el 1,3% en septiembre, mientras que el FMI prevé que el superávit de cuenta corriente alcance el 4,6% del PIB en 2026.

El Fondo advirtió que el fenómeno de El Niño y las condiciones económicas internacionales podrían afectar estas previsiones.

Ecuador volvió a emitir bonos internacionales en 2026

En su evaluación, el FMI también destacó el retorno de Ecuador a los mercados internacionales de capitales, después de varios años sin emitir bonos soberanos.

En enero de 2026, el país colocó USD 4 000 millones en bonos y realizó una recompra de deuda por USD 3 000 millones. En mayo efectuó una segunda emisión por USD 1 000 millones.

Estas operaciones permitieron obtener financiamiento y modificar los vencimientos de las obligaciones del Estado.

El desembolso de USD 380 millones forma parte del Servicio Ampliado del Fondo, un programa de 48 meses que contempla evaluaciones periódicas del cumplimiento de metas fiscales y reformas estructurales.