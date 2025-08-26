¡La espera terminó!; esta es la fecha de estreno de la película 'El Conjuro 4' en Ecuador

Vera Farmiga y Patrick Wilson protagonizan a Ed y Lorraine Warren, investigadores paranormales en 'El Conjuro 4'.

Los fanáticos del terror cuentan los días para ver la esperada cuarta entrega de la saga ‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’, protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson.

Este film se estrenará en los cines de Ecuador el jueves 4 de septiembre del 2025. Esta película marca el cierre de la exitosa franquicia de miedo, iniciada por James Wan en el 2013.

La cinta, con una duración de 2 horas y 25 minutos, volverá a poner en pantalla a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Ellos enfrentarán otro caso aterrador relacionado con misteriosas criaturas. Ambos se ven obligados a resolverlo todo por última vez.

Las principales cadenas de cine del país habilitaron la preventa de boletos, por lo que los amantes del cine del terror podrán disfrutar el prestreno el miércoles 3 de septiembre del 2025.

Además, la película estará disponible en varios formatos para los amantes del género: Salas tradicionales, IMAX, 4D, VIP. Tiene clasificación para mayores de 12 años.

Con este estreno, los seguidores de la saga se preparan para vivir una última experiencia cargada de sustos, suspenso y la atmósfera inquietante que convirtió a ‘El Conjuro’ en la popular franquicia de terror.