¿Cuándo se estrena 'Shrek 5' en Ecuador?: Todo lo que debes saber

Shrek 5 llegará en julio de 2026 a las salas de cine de Ecuador

¡Está sucediendo... está sucediendo de verdad! Con esa frase, DreamWorks Animation presentó el primer tráiler oficial de Shrek 5, marcando el regreso del ogro más famoso del cine tras 17 años desde la última película principal de la saga.

La nueva entrega se estrenará en cines el 30 de junio de 2027 en Estados Unidos y, salvo cambios en la distribución regional, esa misma fecha o días después llegará a las salas de Ecuador, como suele ocurrir con los grandes estrenos de Universal Pictures en Latinoamérica.

Regresan las voces originales

La película reunirá nuevamente a Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) y Eddie Murphy (Burro). Además, la actriz Zendaya se incorpora al elenco como Felicia, la hija adolescente de Shrek y Fiona.

El avance también muestra un renovado estilo de animación y adelanta una nueva aventura familiar, un cambio que ya genera debate entre los seguidores de la franquicia en redes sociales.

¿Qué pasa con el doblaje latino?

El doblaje para Latinoamérica tendrá cambios importantes. Eugenio Derbez sí está confirmado para volver como la voz de Burro, luego de llegar a un acuerdo con DreamWorks para adaptar nuevamente los diálogos al español latino. Dulce Guerrero también regresa como la voz de Fiona.

Sin embargo, Alfonso Obregón, quien dio voz a Shrek en las cuatro películas anteriores, no participa en el primer tráiler oficial y, hasta ahora, DreamWorks no ha revelado quién será el nuevo actor de doblaje del ogro para Latinoamérica. La ausencia de Obregón ha generado reacciones entre los seguidores de la franquicia.