Captan a Dua Lipa y Callum Turner en su romántica luna de miel en Italia

Dua Lipa y Callum Turner disfrutan de su luna de miel en el Mediterráneo

Tras sellar su matrimonio con dos celebraciones, Dua Lipa y Callum Turner celebran su luna de miel y eligieron la costa italiana para disfrutar de sus primeros días como esposos.

Los recién casados fueron captados mientras compartían momentos juntos y disfrutaban a bordo de una embarcación privada en el mar Mediterráneo.

Las imágenes muestran a los artistas relajados bajo el sol, entre conversaciones, abrazos y muestras de cariño, que rápidamente llamaron la atención de los internautas.

Dua Lipa y Callum Turner fueron captados a bordo de un bote en la costa italiana captura de pantalla

La intérprete de éxitos como 'Dance The Night' lució un llamativo bikini dorado, acompañado de un pañuelo en la cabeza, mientras que el actor optó por un look relajado para disfrutar en el mar.

Dua Lipa luciendo su icónico bikini dorado en el Mediterráneo captura de pantalla.

Dos celebraciones de matrimonio

La escapada romántica llega después de dos celebraciones que marcaron el inicio de la vida de la pareja como marido y mujer.

La primera boda se realizó de manera íntima en Londres, rodeados únicamente por familiares y amigos muy cercanos.

Días después, para su segunda ceremonia, la pareja reunió a un grupo más amplio de invitados en una exclusiva mansión en Sicilia para festejar su unión por todo lo alto.

Italia es especial en la relación de los recién casados. Antes y después de la boda, la cantante y el actor visitaron algunos de los destinos más icónicos del sur del país europeo, disfrutando de la gastronomía, los paisajes costeros y la tranquilidad que ofrece la temporada de verano.

Desde que confirmaron su romance en el año 2024, los británicos, Dua Lipa y Callum Turner son considerados como una de las parejas más populares y queridas del mundo del espectáculo.

Tras la boda, tomándose un tiempo lejos de los escenarios y los sets de grabación, la pareja celebra el inicio de esta nueva etapa en su vida, con una luna de miel que desde ya llama la atención de todos sus seguidores en las redes sociales.