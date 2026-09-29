El II Festival de Cine Europeo llega gratis a 15 provincias del Ecuador: Fechas y películas

Al mens 28 películas se proyectarán en el II Festival del Cine Europeo.

Prepárate para disfrutar del séptimo arte sin gastar un centavo! Del 13 al 24 de octubre de 2026, se vivirá la segunda edición del Festival de Cine Europeo en Ecuador.

La propuesta impulsada por la Unión Europea en Ecuador y la Red de Cineclubes Ecuador que busca reafirmar una convicción clara: la cultura debe estar al alcance de todos.

Esta iniciativa llegará a 15 provincias del país, con funciones gratuitas a universidades, escuelas, cineclubes, museos y espacios comunitarios en:

Azuay, Bolívar y Carchi

Chimborazo, Cotopaxi y Galápagos

Guayas, Imbabura y Manabí

Morona Santiago, Orellana y Pichincha

Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Tungurahua

La programación de este año abarca un total de 28 películas (25 contemporáneas y 3 clásicas) provenientes de países como Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Ucrania, Portugal, Irlanda, entre otros.

Bajo el lema “Encuentros y Vínculos”, las cintas abordan miradas diversas sobre la convivencia, la migración, la inclusión y los lazos afectivos.

Además, cuenta con un enfoque especial en la niñez y la juventud mediante géneros que van desde la animación hasta relatos inspiradores para fomentar el pensamiento crítico temprano.

Gran inauguración en Quito

El festival abrirá oficialmente el martes 13 de octubre, a las 19:00, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diezcanseco de la Cinemateca Nacional (Quito).

La función inaugural será la proyección de Madres Jóvenes (Jeunes Mères), una aclamada producción que se alzó con el premio a Mejor Guión y el Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes 2025.

La entrada es libre para todo el público hasta completar el aforo.

Como destacó Jekaterina Doródnova, Embajadora de la Unión Europea en Ecuador, esta cita busca rescatar "la experiencia colectiva del cine: reunirse, compartir una historia y conversar sobre ella", descentralizando la oferta cultural hacia territorios donde el acceso suele ser limitado.