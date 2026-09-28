'Nunkui', película ecuatoriana protagonizada por indígenas amazónicos, gana premio en Argentina

'Nunkui', dirigida por la ecuatoriana Verenice Benítez y protagonizada por integrantes de comunidades shuar, ganó el Premio FAB.

La película ecuatoriana 'Nunkui', protagonizada por integrantes de comunidades shuar, recibió el Premio FAB durante la 14.ª edición del Festival Audiovisual Bariloche, en Argentina.

El reconocimiento fue entregado el 26 de septiembre de 2026 durante la ceremonia de clausura del festival. La distinción fue compartida con la producción boliviana 'Me niego rotundamente', dirigida por Nina Wara.

Una historia ambientada en territorio shuar

'Nunkui' es una ficción de 90 minutos que transcurre en territorio shuar de la Amazonía ecuatoriana. La protagonista es una niña que lleva el nombre del espíritu femenino de la huerta dentro de la cosmovisión shuar.

La historia sigue su crecimiento entre plantas, animales, espíritus y su familia. Entre sueños premonitorios y el avance de la minería en la cordillera amazónica, la niña busca encontrar su lugar en el mundo acompañada por su abuelo, un antiguo líder shuar.

Un proyecto trabajado durante años

La película fue desarrollada mediante un proceso creativo que se expandió durante 15 años y contó con la participación de actores e integrantes de comunidades shuar. Verenice Benítez es la directora y guionista del proyecto.

La producción comenzó a desarrollarse en 2013 y posteriormente recibió apoyos del entonces Consejo Nacional de Cine y del Instituto de Cine y Creación Audiovisual de Ecuador para su escritura y producción.

Su recorrido por festivales internacionales

Antes de llegar a Argentina, 'Nunkui' ya había participado en otros encuentros cinematográficos. En abril fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en México, y también estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Mujeres de Dortmund y Colonia, en Alemania.

En Ecuador, la película se estrenó el 3 de septiembre de 2026 en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, en Quito. En Bariloche compitió con otras cinco producciones procedentes de Uruguay, Cuba, Bolivia, Brasil y Perú.