HBO lanza el primer avance de la serie de Harry Potter y fija su estreno para Navidad

Comienza una nueva era en Hogwarts. La serie original de HBO, Harry Potter y la piedra filosofal, se estrena esta Navidad en HBO Max.

Bajo el icónico título 'Harry Potter and the Sorcerer's Stone' ('Harry Potter y la piedra filosofal'), la esperada adaptación televisiva abraza con fidelidad el legado de la obra original, al retomar el nombre que dio inicio a la leyenda.

"La serie se estrenará en la Navidad de 2026 en HBO y estará disponible en línea en exclusiva en HBO Max en todos los mercados donde esté disponible", indicó la plataforma en un comunicado.

Protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, la serie comienza el día en el que el protagonista cumple 11 años, del mismo modo que inicia la película de 2001 de título homónimo.

"Una carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre a Harry un mundo oculto: un mundo de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado", señaló la sinopsis.

Al igual que las ocho películas encabezadas por Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione) y Rupert Grint (Ron), la serie de HBO se basa en los libros de J. K. Rowling y promete ser "una fiel adaptación" de los libros.

Está previsto que cada temporada esté basada en una de las entregas de la saga, con la intención de extender la producción a lo largo de una década.

Rowling escribió siete libros de Harry Potter de los que se han vendido más de 600 millones de ejemplares, mientras que las ocho películas recaudaron 6.822 millones de dólares, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.