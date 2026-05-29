Mara Topic revela que fue invitada a casting presencial de Victoria’s Secret

Victoria’s Secret abrió en 2026 un proceso internacional de casting para encontrar nuevas modelos para el próximo desfile, incluyendo audiciones presenciales en ciudades de Estados Unidos y contratos con IMG Models, una de las agencias más importantes de la industria.

La propia Mara Topic confirmó en sus historias de Instagram que recibió una invitación oficial para presentarse al casting presencial, algo que no reciben todas las postulantes. En la publicación compartió el mensaje enviado por el equipo de Victoria’s Secret y mostró su emoción por esta oportunidad.

Mara Topic y el sueño de llegar a Victoria’s Secret IG/ @maratopic

Además, este año varias modelos latinoamericanas también han sido convocadas a castings presenciales, entre ellas la peruana Luciana Fuster y otras figuras internacionales que ya participaron ante jurados vinculados al desfile.

Si Mara logra avanzar en el proceso, podría convertirse en una de las primeras ecuatorianas en desfilar oficialmente en el Victoria’s Secret Fashion Show, uno de los eventos de moda más importantes del mundo.