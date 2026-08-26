Muere Tim Curry, el inolvidable protagonista de ‘The Rocky Horror Picture Show’ y Pennywise

La noticia señala que no se investiga una causa criminal en torno a su fallecimiento.

Tim Curry, actor británico reconocido por personajes como el Dr. Frank-N-Furter y el payaso Pennywise, murió la noche del martes en Los Ángeles, según informó TMZ.

Tim Curry alcanzó fama internacional con ‘The Rocky Horror Picture Show’, película que con el paso de los años se convirtió en una obra de culto.

También fue ampliamente reconocido por interpretar a Pennywise en la adaptación televisiva de 1990 de It, basada en la novela de Stephen King.

Su carrera incluyó películas como ‘Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York’, Annie, Clue, La caza del Octubre Rojo, La isla del tesoro de los Muppets y Scary Movie 2.

Durante más de cinco décadas trabajó en cine, televisión y teatro, y recibió tres nominaciones a los premios Tony y una al Emmy.

Sus problemas de salud en los últimos años

El actor sufrió un derrame cerebral en 2012, que marcó sus últimos años y limitó su actividad profesional. En sus últimas apariciones públicas habló sobre las secuelas que enfrentaba y su dificultad para volver a caminar.

Según la información publicada, agentes de Policía acudieron a su domicilio en Los Ángeles la noche del martes.

Las autoridades no reportaron indicios de un hecho delictivo, mientras que la noticia de su fallecimiento fue difundida inicialmente por TMZ.