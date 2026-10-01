Netflix revela el lado más íntimo de Matthew Perry en documental que se estrena en octubre

Netflix estrenará el 27 de octubre de 2026 The One About Matthew Perry, una serie documental de tres episodios sobre la vida del actor que interpretó a Chandler Bing en Friends.

La producción reúne testimonios de familiares y amigos para mostrar la trayectoria del artista, su relación con la fama y las dificultades personales que enfrentó.

El tráiler muestra al hombre detrás de Chandler Bing

El avance fue publicado el martes 29 de septiembre y utiliza la voz del propio Perry para introducir parte de su historia.

En uno de los fragmentos, el actor habla de su deseo de alcanzar la fama y de lo que ocurrió después de conseguirla.

El documental busca presentar una mirada más cercana a la persona detrás del personaje que conquistó al público.

Testimonios de familiares y amigos

La serie está dirigida por Mary Robertson y reúne recuerdos de personas cercanas al actor. También incluye testimonios de su hermana, Mia Perry Bowick, además de fotografías y videos inéditos del archivo privado de la familia.

Estos materiales reconstruyen distintas etapas de su vida, desde sus primeros años hasta su consolidación en Hollywood.

El éxito mundial de Friends

Matthew Perry alcanzó la fama internacional con Friends, la comedia estrenada en 1994 en la que interpretó a Chandler Bing durante diez temporadas.

Compartió pantalla con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

La serie se convirtió en uno de los trabajos más reconocidos de su carrera y marcó a varias generaciones de espectadores.

La lucha contra las adicciones también forma parte del relato

Perry habló públicamente sobre sus problemas de adicción en su autobiografía Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, publicada en 2022.

El documental aborda esa parte de su vida y los esfuerzos que hizo para recuperarse, junto con el impacto que tuvo la fama en su historia personal.

La producción plantea un retrato que va más allá de su trayectoria como actor de comedia.

¿De qué murió Matthew Perry?

El actor murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. La Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles determinó que la causa de muerte fueron los efectos agudos de la ketamina; el ahogamiento, la enfermedad coronaria y los efectos de la buprenorfina figuraron como factores contribuyentes.

La muerte fue clasificada como accidental.

Fecha de estreno del documental en Netflix

The One About Matthew Perry llegará a Netflix el martes 27 de octubre de 2026, un día antes del tercer aniversario de la muerte del actor.

La producción estará dividida en tres episodios y repasará su carrera, sus vínculos personales y las dificultades que enfrentó fuera de las cámaras.