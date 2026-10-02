Carlos Moreno, de 70 años, desapreció en La Concepción, al norte de Quito

Carlos Rodrigo Moreno Quiroz desapareció este jueves 1 de octubre de 2026 en el norte de la capital.

Autoridades y familiares solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Carlos Rodrigo Moreno Quiroz, de 70 años, quien fue reportado como desaparecido en Quito.

De acuerdo con la información oficial, Moreno Quiroz fue visto por última vez el jueves 1 de octubre de 2026 en el sector de La Concepción, al norte de la capital.

Características

Edad actual: 70 años.

70 años. Contextura: Delgada.

Delgada. Estatura: 1,70 metros.

1,70 metros. Peso estimado: 125 libras.

125 libras. Cabello: Canoso.

Canoso. Ojos: Color café.

Su familia mantiene la búsqueda activa y apela a la solidaridad ciudadana para que se siga difundiendo el afiche de búsqueda.

¿Cómo brindar información?

Si posee cualquier dato que ayude a dar con la ubicación de Carlos Rodrigo Moreno Quiroz, comuníquese de manera confidencial al 1800 DELITOS o al ECU 911.