Portoviejo: Cae hombre con 2 500 archivos de pornografía infantil; víctimas tenían entre 8 y 13 años

La Policía Nacional capturó a un sospechoso con más de 2 000 archivos que contenían abuso sexual infantil en Manabí la noche de este jueves 1 de octubre de 2026.

Un operativo expuso los horrores del ciberdelito en el país. Tras una minuciosa investigación, la Unidad contra la Trata de Personas (UNAT) detuvo en Portoviejo a Michael M., de 36 años.

Según la Policía Nacional, el hombre tenía en su posesión un alarmante repositorio de material de abuso sexual infantil.

Se llevó a cabo a las 23:00 del jueves 1 de octubre de 2026. La intervención se concretó en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además, contó con el apoyo logístico de la organización OUR Rescue y la cooperación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Alertas internacionales y víctimas

La investigación se activó a partir de alertas tecnológicas. Los análisis forenses e informáticos determinan que el implicado descargaba, almacenaba y transmitía mediante plataformas de mensajería instantánea.

Asimismo, redes sociales y servicios de almacenamiento en la nube aproximadamente 2 500 archivos audiovisuales.

Según los informes técnicos policiales, en el material incautado se observan imágenes y videos de explícito contenido sexual que involucran a niñas y cuyas edades oscilan entre los 8 y 13 años.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso utilizaba diversas fachadas digitales y complejas estrategias tecnológicas de ocultamiento mientras operaba desde la capital manabita. Policía Nacional

Estrategias de evasión y alias 'Lolo'

Los equipos de campo de la UNAT lograron singularizar la identidad del presunto ciberdelincuente, conocido en las redes bajo el alias de 'Lolo'.

Para evadir los controles y rastreos de los agentes especializados en ciberdelitos, el sospechoso utilizaba diversas fachadas digitales y complejas estrategias tecnológicas de ocultamiento mientras operaba desde la capital manabita.

Pese a sus intentos por actuar en el anonimato, los peritos ubicaron la dirección exacta de su centro de operaciones en el centro de Portoviejo.

Detenidos y indicios incautados

En la vivienda allanada se neutralizó al sospechoso, quien no registraba antecedentes penales previos:

Índices tecnológicos fijadores

02 computadoras portátiles ( laptops ).

computadoras portátiles ( ). 01 teléfono celular.

teléfono celular. 01 tarjeta de memoria.

tarjeta de memoria. Aproximadamente 2.500 archivos de abuso sexual infantil.

Los detenidos y los equipos informáticos fueron puestos de inmediato a órdenes de las autoridades judiciales.