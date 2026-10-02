Portoviejo: Cae hombre con 2 500 archivos de pornografía infantil; víctimas tenían entre 8 y 13 años
La Policía Nacional capturó en Manabí a alias 'Lolo', de 36 años. Una herramienta tecnológica usada por las autoridades detectó miles de archivos con contenido explícito de menores.
La Policía Nacional capturó a un sospechoso con más de 2 000 archivos que contenían abuso sexual infantil en Manabí la noche de este jueves 1 de octubre de 2026.
Compartir
Actualizado:
02 oct 2026 - 18:39
Un operativo expuso los horrores del ciberdelito en el país. Tras una minuciosa investigación, la Unidad contra la Trata de Personas (UNAT) detuvo en Portoviejo a Michael M., de 36 años.
Según la Policía Nacional, el hombre tenía en su posesión un alarmante repositorio de material de abuso sexual infantil.
Se llevó a cabo a las 23:00 del jueves 1 de octubre de 2026. La intervención se concretó en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).
Además, contó con el apoyo logístico de la organización OUR Rescue y la cooperación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Alertas internacionales y víctimas
La investigación se activó a partir de alertas tecnológicas. Los análisis forenses e informáticos determinan que el implicado descargaba, almacenaba y transmitía mediante plataformas de mensajería instantánea.
Asimismo, redes sociales y servicios de almacenamiento en la nube aproximadamente 2 500 archivos audiovisuales.
Según los informes técnicos policiales, en el material incautado se observan imágenes y videos de explícito contenido sexual que involucran a niñas y cuyas edades oscilan entre los 8 y 13 años.
Estrategias de evasión y alias 'Lolo'
Los equipos de campo de la UNAT lograron singularizar la identidad del presunto ciberdelincuente, conocido en las redes bajo el alias de 'Lolo'.
Para evadir los controles y rastreos de los agentes especializados en ciberdelitos, el sospechoso utilizaba diversas fachadas digitales y complejas estrategias tecnológicas de ocultamiento mientras operaba desde la capital manabita.
Pese a sus intentos por actuar en el anonimato, los peritos ubicaron la dirección exacta de su centro de operaciones en el centro de Portoviejo.
Detenidos y indicios incautados
En la vivienda allanada se neutralizó al sospechoso, quien no registraba antecedentes penales previos:
Índices tecnológicos fijadores
- 02 computadoras portátiles (laptops).
- 01 teléfono celular.
- 01 tarjeta de memoria.
- Aproximadamente 2.500 archivos de abuso sexual infantil.
Los detenidos y los equipos informáticos fueron puestos de inmediato a órdenes de las autoridades judiciales.
Compartir