Las películas de más de 20 países en la IV edición del festival de cine Friki en Ecuador

07 oct 2025 - 11:08
Cerca de 80 películas de más de 20 países de América, Europa y Asia, de los géneros de terror, ciencia ficción y fantasía, se proyectarán durante el IV Festival Internacional de Cine Friki (FICF), que se desarrollará en Ecuador entre el próximo 22 y 26 de octubre.
La programación incluye producciones de países como Ecuador, España, Irán, México, Brasil, Argentina, Argentina, Estados Unidos, Francia, Alemania, Colombia, Canadá, Finlandia, Rusia, Serbia, Perú, Panamá, Grecia, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Italia y Chile.
Entre las obras participantes se destaca Shaman, un largometraje de terror andino coproducido entre Ecuador y Estados Unidos, dirigido por Antonio Negret, indicaron este martes los organizadores.
También forman parte de la selección Alucina, de Javier Cutrona (Ecuador); Tie Man, de Remi Fréchette (Canadá); Handmade Shoes, de Iñaki Oñate (Ecuador); Before the body (Argentina); Gravediggers, de Joonas Makkonen (Finlandia) y Reflejos, de Miguel Urrutia (Colombia), entre otros filmes.
Las películas en competencia serán reconocidas en las categorías de Mejor Largometraje de Terror, Mejor Cortometraje de Terror, Mejor Cortometraje de Ciencia Ficción o Fantasía, Mejor Avance/Tráiler y el Premio del Público.
Además de las proyecciones, el festival ofrecerá conversatorios, clases magistrales y talleres dirigidos a jóvenes talentos y profesionales.
Por segunda vez, se realizará el Laboratorio de cortometrajes 'Dimensión fantástica', a cargo del cineasta colombiano Cristian Mejía, un espacio formativo que fomenta la experimentación en el cine de género y entrega incentivos económicos para la ejecución de nuevas propuestas audiovisuales.
El FICF, una iniciativa de los cineastas ecuatorianos Galo Semblantes y Andrés De la Torre, junto a la productora Ana Sáenz, se ha consolidado, con apenas cuatro ediciones, como una de las plataformas más representativas de Latinoamérica, posicionando a Ecuador en el mapa global del cine de género, según los organizadores.
Durante los mencionados cinco días, el festival ampliará su alcance con tres sedes oficiales: Multicines Paseo San Francisco, Flacso Cine y Cineplex Bistró, consolidando su vocación de ser un espacio diverso y abierto a todos los públicos.
