Películas que se estrenarán en las últimas semanas de mayo de 2026 en Ecuador

La película Mandalorian and Grogu se estrena el 21 de mayo en las salas de cine de Ecuador.

La cartelera de cine en Ecuador se prepara para cerrar mayo de 2026 con una mezcla de ciencia ficción, acción, terror y esperados reestrenos.

Durante las últimas dos semanas del mes, las salas ecuatorianas renovarán su programación con producciones de Hollywood y cintas independientes que buscan atraer a distintos públicos.

Entre los estrenos más esperados destacan el regreso de la franquicia de Top Gun a la pantalla grande, la llegada de The Mandalorian and Grogu y el Pasajero Nocturno.

‘The Mandalorian and Grogu’, el gran estreno de mayo

Una de las películas más esperadas del mes es The Mandalorian and Grogu, que marcará el regreso del universo Star Wars al cine.

La cinta es considerada uno de los lanzamientos más fuertes del año para la franquicia creada por George Lucas.

La cinta genera furor en las cadenas comerciales. Julián Quintero, Gerente general de Burger King Ecuador comenta que las expectativas respecto al estreno de esta historia, parte del universo Star Wars son grandes.

“Estamos entusiasmados con la llegada de The Mandalorian a nuestro país. A partir de este 27 de abril, tanto niños como adultos pueden disfrutar de comida real y llevarse un objeto coleccionable de The Mandalorian”.

El terror llega con 'El Pasajero Nocturno'

Las últimas semanas de mayo también incluirán estrenos de terror y acción. Entre ellos aparece 'El pasajero nocturno', una cinta que muestra a una joven pareja que después de presenciar un brutal accidente nocturno en la carretera, comprende que algo los ha seguido.

Una presencia demoníaca, conocida como El Pasajero Nocturno, se ha unido a ellos y no se detendrá hasta reclamarlos a ambos, convirtiendo su viaje en una auténtica pesadilla.

Top Gun en la pantalla grande

Con motivo del 40 aniversario de la película original, Top Gun (1986) y Top Gun: Maverick (2022) regresan a la pantalla grande en Ecuador. Esta proyección especial por tiempo limitado se encuentra disponible desde el 13 de mayo en las principales cadenas de cine del país

La cinta recupera la historia del joven Maverick en su formación como piloto de élite. Top Gun reúne acción, drama y romance, y es dirigida por Tony Scott y protagonizada por Tom Cruise, Tim Robbins y Kelly McGillis.