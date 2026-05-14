Rápidos y Furiosos en Cannes: Vin Diesel y la hija de Paul Walker celebran 25 años de la saga

Vin Diesel y Meadow Walker protagonizaron el momento más emotivo del homenaje a Fast & Furious en Cannes.

La conmemoración por los 25 años de Rápidos y Furiosos en Festival de Cannes 2026 dejó uno de los momentos más emotivos de la jornada con el encuentro entre Vin Diesel y Meadow Walker.

Durante el evento, ambos compartieron un instante cargado de nostalgia y cariño en memoria de Paul Walker, una de las figuras más recordadas de la franquicia y fallecido en 2013.

Las imágenes rápidamente se viralizaron entre los seguidores de la saga, quienes destacaron el fuerte vínculo que Vin Diesel ha mantenido con la familia Walker a lo largo de los años.

25 años de una saga icónica

La celebración reunió a varias figuras relacionadas con la franquicia que se convirtió en uno de los fenómenos más exitosos del cine de acción desde su estreno en 2001.

Además de recordar escenas emblemáticas y momentos históricos de la saga, el homenaje también estuvo enfocado en el legado que dejó Paul Walker dentro y fuera de la pantalla.

El vínculo con Meadow

Vin Diesel ha expresado en múltiples ocasiones el cariño que siente por Meadow Walker, a quien considera parte de su familia desde la pérdida del actor.

La cercanía entre ambos volvió a reflejarse durante el evento, emocionando a fanáticos de distintas generaciones.

El encuentro se convirtió en uno de los momentos más comentados de Cannes 2026, reafirmando que el legado de Paul Walker sigue muy presente en la historia de “Rápidos y Furiosos”.