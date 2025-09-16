Murió Robert Redford, director ganador del Óscar y leyenda de Hollywood

Robert Redford, ícono del cine estadounidense de las últimas seis décadas, murió el martes por la mañana en Utah a la edad de 89 años, anunció su agente.

Redford murió mientras dormía y no se informó de una causa específica de su deceso, según un comunicado de Cindi Berger, jefe ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK.

Con su insolente belleza, Robert Redford encarnaba una cierta cara de Estados Unidos: ecologista, comprometido, independiente y próspero.

El galán pecoso y de pelo despeinado hizo su gran debut junto a Paul Newman como el delincuente simpático en el Western hippie "Butch Cassidy y el niño" (1969).

Además actuó en otros grandes clásicos como "El golpe" (1973) y "Todos los hombres del presidente" (1976).

Después de 20 años como actor, pasó detrás de la cámara convirtiéndose en director ganador del Óscar y cofundador del festival emblemático Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

Activista ambiental comprometido, Redford también luchó para preservar el paisaje natural y los recursos de Utah, donde vivía.

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Monica, California, era hijo de un contador.

Redford tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Lola Van Wagenen, pero uno de ellos murió cuando era bebé.

En 2009 se casó con la artista alemana y su novia de toda la vida, Sibylle Szaggars.

Ganador del Óscar

Una prominente figura del cine en inglés en Estados Unidos y el mundo, Redford ganó el Óscar a Mejor Director con la película "Gente como uno" (Gente corriente en España, 1980) así como una estatuilla dorada honoraria en 2002.

"El trabajo de Robert Redford como actor, director y productor siempre representa al hombre mismo: el intelectual, el artista, el cowboy", describió la actriz estadounidense Barbra Streisand al entregarle el Óscar honorífico por su trayectoria.

Redford ganó su única nominación a mejor actor con la interpretación de un artista de la década 1930 en "El golpe" (1973).

Uno de sus mayores logros del actor liberar y conservador fue el lanzamiento del festival de cine independiente Sundance en 1985.

Creado para impulsar a directores descontentos con el cine comercial y carente de diversidad de Hollywood, el festival impulsó a destacados cineastas como Jim Jarmusch, Quentin Tarantino y Steven Soderbergh.