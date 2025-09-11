Fallece Eduardo Serrano, famoso actor venezolano, a los 82 años; emotiva despedida de su hija

Eduardo Serrano, reconocido actor venezolano, falleció a los 82 años de edad este jueves 11 de septiembre del 2025. Así lo confirmó su hija, Magaly Serrano, en redes sociales.

Serrano, recordado por su participación en 'La fan', 'El rostro de la venganza' y 'El cuerpo del deseo', enfrentó una larga batalla contra un cáncer de pulmón de células pequeñas con metástasis en el cerebro desde julio del 2025.

Con un extenso y emotivo mensaje en redes sociales su hija confirmó su fallecimiento. "Este no es un adiós amor de mi vida... Este es un nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo mas bello que tiene la hija, mi amor", escribió en su cuenta de Instagram acompañado de un video.

"Te voy a extrañar... Dios solo sabe cuánto!!! Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros. Te amo mi rey, nos vemos cuando sea para siempre en un rato", añadió.

Eduardo Serrano fue uno de los galanes más queridos de la 'época de oro' de las telenovelas venezolanas. Su carrera de más cinco décadas estuvo vinculada al teatro, cine y televisión como actor, director y productor.

Su carrera actoral empezó a los 14 años en la Universidad Central de Venezuela. También en los años 60 incursionó con el doblaje de películas.

El gran salto llegó en RCTV, donde se consolidó como galán de las telenovelas. En este canal tuvo la oportunidad de protagonizar 'Emilia', 'Las Amazonas', 'Marianela, 'La Mujer Perfecta' Y 'Viva la Pepa'.

En 1979 participó en el Festival OTI y después llegó a Telemundo, lo que llevó a Serrano a vivir en Miami desde 2005.

Se casó en tres ocasiones con Carmen Julia Álvarez (1968 - 1975), Mirtha Magaly Pérez ( 1978 - 1995) y Jaidy Yarely Velázquez (Desde 1995). Con Carmen tuvo a su primer hija, Magaly Andreína, mientras que con Mirtha tuvo a su dos hijos: Miguel Eduardo y Leonardo Andrés.