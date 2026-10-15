'Street Fighter' llega a los cines este 15 de octubre con Jason Momoa y estrellas de la WWE

La película de acción se estrena en Ecuador este jueves 15 de octubre del 2026.

Los personajes del videojuego 'Street Fighter' regresan a la pantalla grande este jueves 15 de octubre de 2026, con una adaptación de acción real que reúne a actores de Hollywood, músicos y figuras de las artes marciales y la lucha libre profesional.

La película, producida por Paramount Pictures y Legendary Pictures, recupera a luchadores emblemáticos de la franquicia, como Ryu, Ken, Chun-Li, Blanka y M. Bison, en una historia ambientada en 1993, durante el auge de popularidad de Street Fighter II.

Jason Momoa, Noah Centineo y Andrew Koji forman parte del reparto de esta producción dirigida por Kitao Sakurai, que incluye 14 grandes secuencias de combate inspiradas en los movimientos del videojuego.

¿De qué trata la nueva película de 'Street Fighter'?

La historia gira alrededor de Ryu y Ken, dos antiguos compañeros de entrenamiento cuya amistad terminó después de una tragedia.

Seis años después de su separación, ambos vuelven a encontrarse cuando se ven involucrados en el torneo World Warrior, una competencia que reúne a combatientes con diferentes estilos de lucha.

El reencuentro los obliga a enfrentar conflictos del pasado mientras participan en una serie de combates contra otros personajes conocidos del universo de Street Fighter.

La producción toma como referencia la estética de los años noventa, época en la que el videojuego de Capcom alcanzó popularidad internacional en las salas recreativas y las consolas.

¿Quiénes forman parte del elenco de 'Street Fighter'?

La nueva adaptación cuenta con un reparto que combina intérpretes de cine y televisión con deportistas profesionales.

Noah Centineo interpreta a Ken Masters, mientras que Andrew Koji asume el papel de Ryu y Callina Liang da vida a Chun-Li.

Por su parte, Jason Momoa interpreta a Blanka y también participa como productor de la película.

El elenco incluye además a Curtis '50 Cent' Jackson como Balrog, David Dastmalchian en el papel de Lord M. Bison y el cantante Orville Peck como Vega.

Los comediantes Eric André y Andrew Schulz también participan en la producción, junto con el actor y fisicoculturista Olivier Richters, quien interpreta a Zangief.

Estrellas de la WWE participan en 'Street Fighter'

Una de las particularidades del reparto es la incorporación de reconocidos luchadores de la WWE.

Cody Rhodes interpreta a Guile, mientras que Roman Reigns da vida a Akuma, dos personajes conocidos por sus técnicas de combate dentro de la franquicia.

La película también cuenta con la participación de deportistas y especialistas en artes marciales, entre ellos Vidyut Jammwal, Rayna Vallandingham, Hirooki Goto y Alexander Volkanovski.

La presencia de estos profesionales forma parte de la propuesta de trasladar los enfrentamientos del videojuego a escenas de acción con movimientos físicos y coreografías de combate.

El rodaje se desarrolló en Sídney, Australia, bajo la dirección de Kitao Sakurai, conocido por su trabajo en producciones como Beef, Dave, The Eric André Show y Bad Trip.

Para interpretar a sus personajes, los protagonistas se sometieron a entrenamientos especializados.

Andrew Koji combinó disciplinas como karate, artes marciales mixtas (MMA), judo y kickboxing, mientras que Noah Centineo trabajó en técnicas fundamentales de combate.

Callina Liang, por su parte, dedicó varias horas diarias a perfeccionar las patadas que caracterizan a Chun-Li en el videojuego.

En total, la película incorpora 14 secuencias principales de lucha, con las que busca recrear las habilidades y estilos de combate de los personajes originales.