El actor RJ Mitte, conocido por la serie 'Breaking Bad' murió a los 34 años de edad

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido por su personaje de Walter White Jr. en la aclamada serie de televisión 'Breaking Bad', murió a los 34 años, confirmó uno de sus representantes a la AFP este lunes 12 de octubre

La causa de la muerte del actor, que tenía parálisis cerebral, no fue revelada inmediatamente.

"Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte de nuestro adorado actor, filántropo, y defensor apasionado de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte", dijo en un comunicado Sean Reilly.

Aún más, Mitte adolescente apareció por primera vez en 'Breaking Bad' en 2008 como el hijo de Walter White, un profesor de química que se convirtió en el rey de un imperio de drogas. Por este papel, Bryan Cranston ganó reconocimiento mundial.

Mitte padecía parálisis cerebral, una patología que provoca un trastorno motor permanente debido a una lesión cerebral temprana, producida antes del nacimiento o durante la infancia.

"Basándose en su propia experiencia de vida con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al papel y construyó una plataforma sobre la concienciación y la inclusión de la discapacidad", dijo Reilly.

Esa labor de concienciación evolucionó hasta convertirlo en embajador de United Cerebral Palsy y de Shriners Children's, una red de hospitales sin ánimo de lucro.

"También se apoyó como presidente de The Mitte Foundation, respaldando esfuerzos filantrópicos e iniciativas comunitarias, mientras utilizaba su plataforma para desafiar estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad", añadió Reilly.

Además de su papel en 'Breaking Bad', Mitte también apareció en las series 'Guardianes de la Justicia' y 'Switched', así como en las películas 'Los Elegidos' y 'The Oak Room'.

'Breaking Bad", que se emitió durante cinco temporadas entre 2008 y 2013, es un menudo aclamada como una pieza revolucionaria. Fue nombrada por The New York Times como la mejor serie de televisión del siglo XXI.