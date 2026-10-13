Netflix adquiere los derechos para España del Mundial 2030

Qué hacer ante el nuevo cambio de Netflix en cuentas compartidas

La plataforma de 'streaming' Netflix anunció este martes 13 de octubre de 2026 haber adquirido los derechos de retransmisión para España y Andorra del Mundial 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

Netflix ofrecerá los 104 partidos de la competición y podrás ver un partido gratis en cada jornada, precisa la plataforma en un comunicado.

"Además, se ofrecerá una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la final, lo que garantizará una gran disponibilidad para el público de todo el país", añadió Netflix.

La plataforma tiene previsto dar a conocer más adelante los detalles para este acuerdo con una televisión nacional que permita a los españoles ver los encuentros de su selección.

Estos derechos se unen a los que ya tiene Netflix para retransmitir en Estados Unidos y Canadá el Mundial femenino de 2027 y 2031.

La plataforma tiene previsto "ofrecer la cobertura íntegra y en directo del torneo" con programas que acompañarán esta cobertura y resúmenes diarios los días de partido.

"Ahora que España va a ser uno de los países anfitriones en 2030, nos hace muchísima ilusión ofrecer en Netflix todos los partidos a los aficionados de España y Andorra", afirmó Bela Bajaria, directora jefe de Contenidos de Netflix, citada en el comunicado.

España, vigente campeona mundial, será la coanfitriona del Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos.

Además, al cumplirse el centenario de la competición habrá partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

La FIFA todavía no ha dado a conocer las sedes que albergarán los distintos partidos.