Nuevo video de Tylor Chase, la exestrella de Nickelodeon, que vive en condición de calle

Taylor Chase visto nuevamente en condiciones precarias por vivir en las calles de Los Ángeles

Tylor Chase, ha vuelto a ser noticia por un nuevo video que lo muestra completamente afectado por su condición de calle en la que vive desde hace ya varios años.

El famoso personaje recordado por millones como el carismático Martin Qwerly en la icónica serie El Manual de supervivencia de Ned, ha sido localizado nuevamente viviendo en la precariedad en las calles de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Esta vez un usuario de TikTok compartió un video que desató una ola de conmoción en internet, luego de que el actor fuese visto en esa misma situación en septiembre de 2025.

Al conocer las imágenes, los fanáticos intentaron organizar campañas de recaudación de fondos para ayudar al actor de 36 años.

Sin embargo, su madre ha reaccionado de manera contundente para frenar estas iniciativas. Según sus declaraciones, el problema de Chase no es financiero, sino de salud física y mental:

“Sí, Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza. Aprecio su esfuerzo, pero el dinero no le sería de beneficio”, decía uno de los textos atribuidos a la madre.

Insistió que Chase es “un chico dulce y bueno”, y alertó que lo urgente es que reciba tratamiento médico adecuado.