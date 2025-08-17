Últimas semanas de vacaciones en la Sierra y Amazonía: cine infantil para disfrutar en familia

Las aventuras de Laidybuir y Catnoir ya se pueden disfrutar en los cines de Ecuador.

Las vacaciones escolares en la Sierra y Amazonía de Ecuador están entrando en su recta final y muchas familias buscan actividades para aprovechar al máximo estos días antes del regreso a clases. Entre las opciones más populares, el cine se mantiene como uno de los planes favoritos.

Esta opción permite a las familias escapar del calor o la lluvia, compartir tiempo de calidad y vivir aventuras desde la comodidad de una butaca o del sillón de la casa.

Este agosto, las salas de cine y las plataformas de streaming ofrecen una cartelera variada que combina grandes estrenos, animaciones premiadas y clásicos que regresan para conquistar a nuevas generaciones.

Desde las comedias cargadas de humor hasta las historias emotivas que invitan a reflexionar, la oferta está pensada para todas las edades y gustos.

A continuación una lista de películas que se pueden ver en el cine o en plataformas de streaming antes de que finalicen las vacaciones:

Estrenos en salas de cine de Ecuador

Mi villano favorito 4

Uno de los éxitos de 2024 sigue vigente en este agosto. La cuarta parte de las aventuras de Gru es más de lo mismo: los minions desatados, los chistes físicos, esa banda sonora cuasinostálgica y una aventura que pone a prueba el carácter de Gru, quien ahora carga con un bebé. Hay personajes nuevos, aunque los minions convertidos en superhéroes se llevan las palmas, como siempre.

Miraculous: Ladybug y Cat Noir

En exclusiva los episodios 1, 2 y 3 de la temporada 6. París enfrenta su mayor desafío mientras nuevos héroes se unen al equipo de Ladybug y Cat Noir para proteger la ciudad. Marinette, ahora como la Guardiana de los Miraculous, debe equilibrar su vida como estudiante, heroína y líder de los portadores, mientras descubre secretos que pondrán a prueba su confianza y su corazón.

Los Tipos Malos 2

Un grupo criminal reformado es sacado de su retiro para un último atraco por un sindicato del crimen femenino, desafiando su recién adquirido estatus de buenas personas. Esta película animada hará reír a grandes y chicos.

Lecciones de un Pingüino

Sigue la historia de un inglés decepcionado tras ir a trabajar a una escuela en Argentina, pero su vida cambia después de encontrar a un pequeño pingüino que se convierte en su amigo y maestro de las lecciones más importantes de la vida.

Mascotas en apuros

Es la típica pelea de gatos y perros, pero convertida en una divertida road movie para que los más pequeños entiendan el valor del trabajo en equipo. La vanidosa perrita Gracie y el uraño gato Pedro son las mascotas de la casa y no se llevan bien (¿cómo ser amigo de alguien que come de la basura, por ejemplo?), pero un día se pierden en la mudanza de la familia y deberán superar sus diferencias para encontrar a sus dueños.

Opciones de películas en streaming

Elio (Pixar)

Una desventura intergaláctica presenta a Elio, un marginado niño con una imaginación muy activa que, sin darse cuenta, es transportado al Comuniverso. Identificado erróneamente como embajador de la Tierra ante el resto del universo, Elio debe establecer nuevos vínculos con excéntricas formas de vida alienígena, sobrevivir a una serie de formidables pruebas y, de alguna manera, descubrir quién está realmente destinado a ser. Está disponible en Disney Plus.

Lorax. En busca de la trúfula perdida

De los creadores de “Gru, mi villano favorito” es también esta película de animación a la que ponen voces Danny DeVito, Zac Efron o Taylor Swift. Un mundo en el que la naturaleza “hace mucho que desapareció” y todo está perfectamente prefabricado. Allí, para conquistar a la chica de sus sueños, un preadolescente (Ted) debe tratar de hacer posible el sueño de ella: ver un árbol de verdad. Esto le llevaré a una extraña criatura, Lorax. Está disponible en Amazon Prime

Lilo & Stitch

Una niña solitaria llamada Lilo adopta a Stitch, un revoltoso cachorro alienígena que ayuda a recomponer su familia. Eso sí, no sin antes sembrar el caos en las islas hawaianas con sus cómicas travesuras. Disponible en Disney Plus.