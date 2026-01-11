El concierto de Manuel Turizo en Guayaquil se canceló; habrá reembolso de las entradas

Los fans de Manuel Turizo deberán esperar otra oportunidad para verlo en vivo en Guayaquil. El concierto del cantante colombiano, programado para el 11 de febrero de 2026, fue cancelado.

La cancelación fue anunciada por Output, empresa a cargo del evento, a través de un comunicado difundido en la plataforma TicketShow.

Según el mensaje, la decisión se tomó por “motivos técnicos totalmente ajenos a la producción y al artista”.

Output anunció la cancelación del concierto de Manuel Turizo en Guayaquil. Ticketshow

La empresa promotora informó que devolverá el valor de las entradas a quienes ya las habían adquirido. El reembolso del dinero se realizará de forma automática para las compras efectuadas con tarjeta.

“Las devoluciones se realizarán automáticamente al mismo medio de pago utilizado”. El valor podrá verse reflejado entre 30 y 45 días laborables, según los tiempos de cada banco.

En el caso de las personas que adquirieron sus boletos en efectivo, la empresa informó que recibirán un correo electrónico con las indicaciones sobre la fecha y el lugar en los que podrán retirar el monto pagado.