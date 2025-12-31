Ecuador se alista para un 2026 cargado de música; estos son los conciertos más esperados

El 2026 promete ser un año para los amantes de los conciertos en Ecuador. Artistas de talla mundial y referentes de distintos géneros ya confirmaron sus presentaciones en Ecuador.

Desde pop y baladas hasta rock y metal. Los shows musicales están previstos que se desarrollen en ciudades como Quito, Guayaquil, Samborondón y Cuenca.

Estos son los 10 conciertos más esperados en Ecuador en 2026:

Alejandro Sanz

Uno de los regresos más esperados es el de Alejandro Sanz, quien ofrecerá dos conciertos en febrero: el 19 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y el 21 en el Estadio Modelo de Guayaquil.

Las entradas están disponibles en TicketShow, con precios que van desde los 30 dólares hasta 220 dólares, más impuestos y servicios.

Miguel Bosé

Miguel Bosé llegará con su gira Bosé Importante Tour 2026 para presentarse el sábado 7 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui, con localidades que oscilan entre 48 y 240 dólares.

Kudai y Kiruba

Kudai y Kiruba compartirán por primera vez un escenario en Ecuador. Quito los recibirá el jueves 12 de marzo en el Coliseo Rumiñahui y Guayaquil el sábado 14 en el Centro de Convenciones. Las entradas están entre 40 y 120 dólares.

Laura Pausini

En abril, Laura Pausini llegará a Quito con su Yo Canto World Tour, el viernes 24 en el Coliseo Rumiñahui. Los precios de este show van desde los 50 hasta los 220 dólares.

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra cantará en Quito el 30 de abril, en el Coliseo General Rumiñahui y en Guayaquil el 2 de mayo, en el Estadio Modelo. Las entradas van desde 35 hasta 180 dólares.

Ricardo Montaner

En mayo, Ricardo Montaner traerá su gira 'El último regreso tour', con conciertos el 21 en el Coliseo Rumiñahui, en Quito y en el Estadio Modelo, en Guayaquil, el 23 de mayo de 2026. Los precios van desde los 40 hasta los 220 dólares.

Ed Sheeran

Ed Sheeran llegará por primera vez a Ecuador en mayo de 2026 para un único concierto el sábado 23 de mayo en el Estadio Olímpico Atahualpa, con localidades que van desde los 40 hasta 300 dólares.

Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade se presentará el martes 2 de junio en el Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito, con su 'Cancionera Tour'. Los precios de los boletos van desde 41,50 hasta 151,50 dólares.

Ricardo Arjona

Ricardo Arjona regresará en agosto con dos fechas: el 6 en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, y el 8 en el Estadio Modelo de Guayaquil. Los precios de las entradas oscilan entre 35 y 230 dólares.

Iron Maiden

Finalmente, octubre cerrará con Iron Maiden, que tocará el 14 de octubre en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, con un espectáculo cargado de luces, pirotecnia y la energía que caracteriza a la legendaria banda de metal.