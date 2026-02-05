Cristiano Ronaldo cumplió 41 años este 5 de febrero; el mundo del fútbol le rindió homenaje

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores jugadores del mundo

Cristiano Ronaldo, delantero portugués, cumple 41 años este jueves 5 de febrero de 2026. Mientras muchos futbolistas ya han colgado los botines a esa edad, CR7 continúa compitiendo al máximo nivel.

‘El Bicho’ juega con el Al Nassr, en Arabia Saudita y también está convocado para jugar el Mundial 2026 con la camiseta de la Selección de Portugal.

A sus 41 años, CR7 mantiene un estado físico que ha sido elogiado. Este es el resultado de una rutina estricta que combina, disciplina, entrenamiento intenso, alimentación controlada, descanso y cuidado del bienestar emocional.

El cumpleaños del astro luso estuvo acompañado por una avalancha de mensajes de reconocimiento desde distintos rincones del mundo del fútbol. Equipos con los que ha jugado a lo largo de su trayectoria se hicieron presentes.

El Sporting de Lisboa, club que lo vio dar sus primeros pasos como profesional, lo definió como “el mejor jugador portugués de todos los tiempos y una leyenda del fútbol mundial”.

También se sumó el Manchester United con un ‘Happy Birthday’ en una publicación de X. Con los ‘Red Devils’, Cristiano disputó más de 340 partidos, marcó 145 goles y conquistó su primer Balón de Oro, iniciando una era de éxitos que marcaría al fútbol moderno.

Desde Italia, la Juventus recordó su etapa en Turín, donde en solo tres temporadas jugó más de 130 encuentros, anotó 101 goles y levantó cinco títulos. El equipo escribió en redes sociales ‘Buon compleanno CR7’

La Selección de Portugal, por su parte, dedicó un mensaje especial a su máximo referente histórico, acompañándolo con la frase 'Fine like wine', en alusión a su vigencia con el paso de los años.

Con la camiseta lusa, Cristiano conquistó tres títulos, una Eurocopa y dos UEFA Nations League. Además, se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección.

A nivel de clubes, su nombre está ligado a la Champions League. Fue cinco veces campeón, y máximo artillero del torneo.

En medio de los múltiples homenajes, hubo una ausencia. El Real Madrid, club donde Cristiano alcanzó el estatus de leyenda absoluta, no emitió mensajes públicos de cumpleaños.

En el conjunto blanco vivió, CR7 vivió la etapa más larga de su carrera en un club: nueve temporadas, 15 títulos y un récord de 450 goles en 438 partidos.