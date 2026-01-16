El partido Colombia vs. Portugal en Miami es el más solicitado en sorteo para el Mundial

Cristiano Ronaldo será una de las estrellas en el Mundial del 2026

El partido entre Colombia y Portugal que se jugará en Miami en junio se convirtió en el encuentro más solicitado de la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó este viernes el comité organizador local.

El encuentro se jugará el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, y se espera que atraiga a aficionados de todo el mundo.

"Tener el partido más solicitado de toda la Copa Mundial de la FIFA justo aquí en Miami habla de la energía, diversidad y atractivo internacional incomparables de nuestra ciudad", expresó en un comunicado Rodney Barreto, copresidente del Comité Organizador Local de la FIFA en Miami.

La organización deportiva confirmó que durante la fase de sorteo aleatorio de venta de entradas, que generó más de 500 millones de solicitudes en todo el mundo, este partido recibió más solicitudes de boletos que cualquier otro del torneo.

Agregó que como una de las 16 ciudades anfitrionas en Estados Unidos, Canadá y México, Miami jugará un papel clave en la organización del torneo más grande en la historia de la FIFA.